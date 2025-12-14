+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सफलताको कथा :

सिरहाका प्रमेन्द्र : सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका मूर्तिकार

सिभिल इन्जिनियरिङ पढे पनि रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा माटोको मूर्तिकलालाई पेशा बनाएका सिरहाका प्रमेन्द्र मण्डल स्थानीय युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् ।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ माघ ९ गते ९:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा नगरपालिका–३ का प्रमेन्द्र कुमार मण्डलले सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा अध्ययनपछि माटोका मूर्ति बनाउँदै परिवारको आर्थिक आधार बनाएका छन्।
  • मण्डलले मूर्ति बिक्रीबाट वार्षिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै तीन जना युवालाई रोजगारी दिएका छन्।
  • उनी स्थानीय मूर्तिकारलाई अवसर दिन र मूर्तिको दीर्घकालीन बजार व्यवस्थापनमा राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन्।

९ माघ, सिरहा । सपना कस्को हुँदैन ? कोही डाक्टर बन्न चाहन्छ, कोही इन्जिनियर त कोही अन्य पेशामा सफलता खोज्छ । तर नेपालमा रोजगारी र सीपको अभावका कारण आज पनि धेरै युवा विदेशिन बाध्य छन् । यही यथार्थबीच युवाका लागि उदाहरणीय पात्र बनेका छन्– सिरहा नगरपालिका–३, मखनाहाका २३ वर्षीय प्रमेन्द्र कुमार मण्डल।

सिभिल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमासम्म औपचारिक शिक्षा लिएका मण्डल अहिले माटोका मूर्ति निर्माणलाई नै आफ्नो मुख्य पेशा बनाइरहेका छन् । त्यही नै उनको परिवारको आर्थिक आधार बनेको छ ।

बाल्यकालमै साना–साना माटोका मूर्ति बनाएर खेल्ने मण्डल सरस्वती पूजाका दिन साथीहरूबाट दुई–दुई रुपैयाँ चन्दा उठाएर पूजा–अर्चना गर्ने गर्थे । पाँच रुपैयाँ खर्चेर पूजा सामग्री किन्दा उनले पाएको सिर्जनात्मक खुसी आज पनि उनलाई स्मरणीय छ ।

कक्षा ४ मा पढ्दै गर्दा एक महायज्ञमा देखेको ठूलो हनुमानको मूर्तिले उनलाई गहिरो प्रभाव पारेको थियो । त्यसपछि उनले आफैं हनुमानको मूर्ति बनाउने प्रयास गरे । उनले बनाएको सानो हनुमानको मूर्ति पहिलो पटक १० रुपैयाँमा बिक्री हुँदा उनको मनमा नयाँ आशा पलायो– मूर्ति बनाएर पनि आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ । यहीँबाट उनको यात्राले गति लियो ।

निरन्तर अभ्याससँगै उनका मूर्तिको मूल्य क्रमश: बढ्दै गयो । केही समयमै साना मूर्तिहरू ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन थाले । एक दिन उनको कला देखेर प्रभावित भएकी शिक्षिकाले ५ सय रुपैयाँ उपहार दिइन् । ‘पहिले १०–५० रुपैयाँ कमाइरहेको ठाउँमा एकैचोटि ५ सय रुपैयाँ पाउँदा अझ राम्रो गरे धेरै सम्भावना रहेको महसुस भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो रकम मेरो जीवनको ठूलो प्रेरणा बन्यो । कक्षा ६ सम्म पुग्दा उनले ६ वटा मूर्ति बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थिएँ ।’

बिस्तारै बजारमा उनका मूर्तिको चर्चा हुन थाल्यो । छिमेकी देश भारतको जयनगरमा पाइने मूर्तिजस्तै देखिने मूर्ति सिरहामै बनेको देख्दा स्थानीय बासिन्दा चकित पर्न थाले । बजार व्यवस्थापनबारे खासै ज्ञान नभए पनि उनले आफ्नो सीपलाई निरन्तरता दिइरहे ।

पहिलो वर्ष करिब २ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका मण्डलले दोस्रो वर्ष १२ वटा मूर्ति बिक्री गरेर ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरे । यहीँबाट व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच बन्यो । त्यसपछि गाउँ–घरमा हुने पूजा–अर्चना, अष्टजामलगायत धार्मिक कार्यक्रममा मूर्ति निर्माणका अर्डर आउन थाले ।

आफ्नो सीपबाट परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न थालेका मण्डलले जेठा दाजु धर्मेन्द्र कुमार मण्डललाई इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नसमेत सहयोग गरे । ‘सानो भाइ भएर दाजुलाई इन्जिनियर पढाउन पाउँदा गर्व लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछि दाजुले पनि मेरो काममा साथ दिन थाल्नुभयो ।’

मूर्ति उत्पादन बढेपछि हाल मण्डलले तीन जना युवालाई ज्यालादारीमा रोजगारी दिएका छन् । उनीहरूलाई मूर्तिकला सम्बन्धी सीपसमेत सिकाइरहेका छन् ।

ठूलो कलेजमा पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पूजा–अर्चनाको समयमा गाउँ–गाउँ घुमेर मूर्ति बनाउने काममै लाग्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

आर्थिक अभावकै कारण प्लस टु पछि ओभरसियर (डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ) अध्ययन गरेका मण्डलले मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकबाट तीन वर्षे कोर्स पूरा गरेका छन् । उनका माटोका मूर्ति अहिले सिरहा जिल्लाभर र विराटनगर बजारसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् । अर्डरअनुसार सबै धर्मसँग सम्बन्धित मूर्ति बनाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

परम्परागत रूपमा कुम्हाल समुदायसँग जोडिएको माटोको मूर्तिकला मण्डल समुदायको भएर पनि सिक्न पाउँदा गर्व लागेको उनको भनाइ छ । उनी अन्य युवालाई पढाइसँगै आफूलाई मन लागेको काम गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘सीप भयो भने आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि काम गरेर खान सकिन्छ, विदेश जानै पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

माटोका मूर्तिको बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ । सधैं प्रयोग हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ठूला मन्दिरहरूमा बाहिरबाट लाखौं खर्च गरेर मूर्तिकार ल्याउने प्रवृत्ति रोक्दै स्थानीय मूर्तिकारलाई अवसर दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

हाल सबै खर्च कटाएर वार्षिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको उनी बताउँछन् । माटोलाई जीवनको आधार बनाएका प्रमेन्द्र मण्डल आज सिरहाका युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् ।

प्रमेन्द्र मण्डल सिरहा
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३ लाख नाघ्यो सुनको भाउ

३ लाख नाघ्यो सुनको भाउ
गोरखा २ मा बाबुरामले गरे तालमेलको प्रस्ताव, लेखनाथले गरे अस्वीकार

गोरखा २ मा बाबुरामले गरे तालमेलको प्रस्ताव, लेखनाथले गरे अस्वीकार
पाथीभरा पुगे बालेन

पाथीभरा पुगे बालेन
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर घरदैलो गर्दै सागर ढकाल, सार्वजनिक गरे चुनाव प्रचार खर्च

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर घरदैलो गर्दै सागर ढकाल, सार्वजनिक गरे चुनाव प्रचार खर्च
रणमैदानजस्तो सानोठिमी बाल सुधार गृह (तस्वीरहरु)

रणमैदानजस्तो सानोठिमी बाल सुधार गृह (तस्वीरहरु)
शमार स्प्रिङ्गरको ह्‍याट्रिकमा वेस्ट इन्डिजको सान्त्वना जित

शमार स्प्रिङ्गरको ह्‍याट्रिकमा वेस्ट इन्डिजको सान्त्वना जित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित