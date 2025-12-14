+
बैतडीका डाँडापाखामा हिउँ, किसान खुसी (तस्वीरहरू)

असोज महिनादेखि वर्षा नभएपछि खडेरी परेका बेला शुक्रबार भएको हिमपात र वर्षाले किसानहरुमा भने खुसीयाली छाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १० गते ८:४२

१० माघ, बैतडी । बैतडीमा हिमपातसहित वर्षा भएको छ । शुक्रबार राति यहाँका उच्च लेकाली भेगमा हिमपातसँगै वर्षा भएको छ ।

जिल्लाको खोड्पे, श्रीभावर, ढोल्यामोड, मुस्याचोर, सत्बाझलगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि वर्षा भएको छ ।

असोज महिनादेखि वर्षा नभएर खडेरी परेका बेला शुक्रबार भएको हिमपात र वर्षाले यहाँका किसानहरुमा भने खुसीयाली छाएको छ ।

लामो समयदेखि वर्षा नहुदा हिउँदे बाली प्रभावित हुदै आएको थियो । चार महिनापछि वर्षा भएकाले गहुँ बाली सप्रिने बैतडीको पाटन- १० का स्थानीय दल बहादुर बिष्टले बताए । उच्च लेकाली भेगमा आलु लगाउनको लागि पनि सहज हुने उनले बताए ।

जिल्लामा २५ हजार ७०० हेक्टर जमिनमा खेती गरिदैँ आएको छ । जसमा १० हजार ९०० हेक्टर क्षत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविभा पुगेको छ । यहाँका अधिकांस जमिनमा आकासे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको छ ।

तस्वीर : कृष्ण बिष्ट

बैतडी हिमपात
