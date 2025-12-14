बैतडीका डाँडापाखामा हिउँ, किसान खुसी (तस्वीरहरू)

१० माघ, बैतडी । बैतडीमा हिमपातसहित वर्षा भएको छ । शुक्रबार राति यहाँका उच्च लेकाली भेगमा हिमपातसँगै वर्षा भएको छ ।
जिल्लाको खोड्पे, श्रीभावर, ढोल्यामोड, मुस्याचोर, सत्बाझलगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि वर्षा भएको छ ।
असोज महिनादेखि वर्षा नभएर खडेरी परेका बेला शुक्रबार भएको हिमपात र वर्षाले यहाँका किसानहरुमा भने खुसीयाली छाएको छ ।
लामो समयदेखि वर्षा नहुदा हिउँदे बाली प्रभावित हुदै आएको थियो । चार महिनापछि वर्षा भएकाले गहुँ बाली सप्रिने बैतडीको पाटन- १० का स्थानीय दल बहादुर बिष्टले बताए । उच्च लेकाली भेगमा आलु लगाउनको लागि पनि सहज हुने उनले बताए ।
जिल्लामा २५ हजार ७०० हेक्टर जमिनमा खेती गरिदैँ आएको छ । जसमा १० हजार ९०० हेक्टर क्षत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविभा पुगेको छ । यहाँका अधिकांस जमिनमा आकासे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको छ ।
तस्वीर : कृष्ण बिष्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4