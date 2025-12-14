दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थलको निरीक्षण

८ माघ, बैतडी । बैतडीको दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थलहरुको निरीक्षण गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतितिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनको समयमा सुरक्षा योजना लागू गर्न मतदानस्थलहरुको निरीक्षण गरिएको हो ।
मतदाताहरुलाई निर्वाचनको समयमा सुरक्षाको प्रत्याभुत हुने गरी सुरक्षा योजना लागू गर्न सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसहित मतदानस्थलहरुको अवलोकन र निरीक्षण गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडलले जानकारी दिए ।
‘निर्वाचनका बेला स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनका लागि सबै मतदानस्थलको निरीक्षण गरिएको हो’, प्रजिअ पौडेलले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा थियो । निरीक्षण पछिको प्रतिवेदनसमेत तयार भसकेको छ ।’
सुरक्षाका दृष्टिकोणले यहाँका मतदानस्थलहरुको वर्गिकरण गरेर सुरक्षा योजना तयार भैसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडलले बताए ।
यहाँका ३३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । सुरक्षा दृष्टिकोणले १२९ मध्ये ३३ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील, २८ वटा मतदानस्थल संवेदनशील र ६८ वटा मतदानस्थल सामान्यको सूचीमा राखिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका लागि एक निर्वाच क्षेत्र रहेको बैतडीमा दुई स्वतन्त्र ग।ी १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
जिल्लामा २१४ मतदान केन्द्र र १२९ मतदानस्थल कायम रहे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि एक लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता कायम भएका उनले बताए । जसमा ७८ हजार ९८७ पुरुष, ७७ हजार ३८३ महिला र दुई जना तेस्रो लिङ्गी रहेका छन् ।
-कृष्ण बिष्टबाट
