+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

0/0
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

47/2(6.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

0/0
vs

Netherlands Women

47/2(6.5)
WC Series
Nepal Women
0/0
VS
Netherlands Women
47/2 (6.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थलको निरीक्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते ९:२८

८ माघ, बैतडी । बैतडीको दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थलहरुको निरीक्षण गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतितिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनको समयमा सुरक्षा योजना लागू गर्न मतदानस्थलहरुको निरीक्षण गरिएको हो ।

मतदाताहरुलाई निर्वाचनको समयमा सुरक्षाको प्रत्याभुत हुने गरी सुरक्षा योजना लागू गर्न सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसहित मतदानस्थलहरुको अवलोकन र निरीक्षण गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडलले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनका बेला स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनका लागि सबै मतदानस्थलको निरीक्षण गरिएको हो’, प्रजिअ पौडेलले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा थियो । निरीक्षण पछिको प्रतिवेदनसमेत तयार भसकेको छ ।’

सुरक्षाका दृष्टिकोणले यहाँका मतदानस्थलहरुको वर्गिकरण गरेर सुरक्षा योजना तयार भैसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडलले बताए ।

यहाँका ३३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । सुरक्षा दृष्टिकोणले १२९ मध्ये ३३ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील, २८ वटा मतदानस्थल संवेदनशील र ६८ वटा मतदानस्थल सामान्यको सूचीमा राखिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका लागि एक निर्वाच क्षेत्र रहेको बैतडीमा दुई स्वतन्त्र ग।ी १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जिल्लामा २१४ मतदान केन्द्र र १२९ मतदानस्थल कायम रहे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि एक लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता कायम भएका उनले बताए । जसमा ७८ हजार ९८७ पुरुष, ७७ हजार ३८३ महिला र दुई जना तेस्रो लिङ्गी रहेका छन् ।

-कृष्ण बिष्टबाट

बैतडी मतदानस्थल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैतडीमा हातहतियार बुझाउन प्रशासनको निर्देशन

बैतडीमा हातहतियार बुझाउन प्रशासनको निर्देशन
८ वर्षपछि बैतडीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा, क्यान अध्यक्ष चन्दले पाए टिकट

८ वर्षपछि बैतडीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा, क्यान अध्यक्ष चन्दले पाए टिकट
पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो
एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस

एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस
बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 

बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 
बैतडीमा भिरबाट लडेर ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु

बैतडीमा भिरबाट लडेर ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित