+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

0/0
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

43/2(5.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

0/0
vs

Netherlands Women

43/2(5.6)
WC Series
Nepal Women
0/0
VS
Netherlands Women
43/2 (5.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

इजाजत प्राप्त हतियार माघ २० गतेभित्र बुझाउन पर्सा प्रशासनको आग्रह

0Comments
Shares
सफल खतिवडा सफल खतिवडा
२०८२ माघ ८ गते ९:२६

८ माघ, वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन सबै हतियारधनीलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले हतियार बुझाउन भनिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार पोखरेलका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर राखिएका सम्पूर्ण हातहतियार तथा खरखजाना माघ २० गतेभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने छ ।

निर्वाचनको समयमा सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहने भएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन यस्तो कदम चालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र बुझाइएका हातहतियारहरू निर्वाचन सम्पन्न भएपछि, अर्थात् आगामी चैत २० गतेपछि सम्बन्धित हतियारधनीलाई नै फिर्ता गरिनेछ । हातहतियार बुझाउने र फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार गरिने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले तोकिएको समयभित्र हातहतियार नबुझाएमा वा प्रशासनको आदेश अटेर गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्रशासनले निर्वाचनलाई भयमुक्त र सुरक्षित बनाउन सबै नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हतियार
लेखक
सफल खतिवडा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काभ्रेमा निर्माणाधीन सीडीओ कार्यालयभित्र जलेको अवस्थामा भेटियो शव

काभ्रेमा निर्माणाधीन सीडीओ कार्यालयभित्र जलेको अवस्थामा भेटियो शव
गुल्मी प्रशासनमा छुट्टै निवेदन लेख्न नपर्ने

गुल्मी प्रशासनमा छुट्टै निवेदन लेख्न नपर्ने
दिनभर अशान्त बाराको सिमरा सामान्य अवस्थामा फर्कियो

दिनभर अशान्त बाराको सिमरा सामान्य अवस्थामा फर्कियो
प्रशासनको पत्रपछि जोगियो थापाथली ट्राफिक कार्यालय

प्रशासनको पत्रपछि जोगियो थापाथली ट्राफिक कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत देशभरिमै उत्कृष्ट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत देशभरिमै उत्कृष्ट
जलेको भवन मर्मत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दिन थाल्यो सेवा

जलेको भवन मर्मत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दिन थाल्यो सेवा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित