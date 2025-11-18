+
८ वर्षपछि बैतडीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा, क्यान अध्यक्ष चन्दले पाए टिकट

कृष्ण विष्ट कृष्ण विष्ट
२०८२ माघ ६ गते ८:१८

६ माघ, बैतडी । बैतडीमा नेपाली कांग्रेस ८ वर्षपछि प्रत्यक्ष जनतामाझ जाने भएको छ ।

२०७४ सालमा नरबहादुरचन्द रुख चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसको ८ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले टिकट पाएका हुन् ।

२०७९ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेकोमा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र कुवँरका लागि कांग्रेसले भोट मागेको थियो ।

हिजो बसेको कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले चन्दलाई बैतडीबाट आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैतडीमा नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका परमानन्द भट्ट उम्मेदवार छन् ।

नेपाली कां‌ग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बैतडी
सम्बन्धित खबर

देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा

देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल
धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस

धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस
कांग्रेस संस्थापनका '७ भाइ' माथि सभापतिको साझा उम्मेदवार खोज्न दबाब

कांग्रेस संस्थापनका ‘७ भाइ’ माथि सभापतिको साझा उम्मेदवार खोज्न दबाब
शेखर–गगन बैठक : 'केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम'

शेखर–गगन बैठक : ‘केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम’
कांग्रेसका दुई समूहको दिनभर दौडधुप, बैठकको साझा एजेण्डा अझै तय भएन

कांग्रेसका दुई समूहको दिनभर दौडधुप, बैठकको साझा एजेण्डा अझै तय भएन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

