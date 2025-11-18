+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैतडीमा हातहतियार बुझाउन प्रशासनको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते ९:०५

७ माघ, बैतडी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले व्यक्तिगत नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएको  छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रशासनले हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।

व्यक्तिका नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार माघ २० गतेभित्र अनिर्वाय रुपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।

इजाजत प्राप्त हातहतियार र सोमा प्रयोग हुने गोलीगट्ठा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा आफ्नो पायक पर्ने नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आफूसँग भएका इजाजत प्राप्त हातहतियार अनिवार्य रूपमा नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । उक्त हातहतियार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्थात चैत २० गतेपछि फिर्ता गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत अन्य आवश्यक तयारी तीव्र पारेका जनाएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्ररहेको यहाँ १२ जनाको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ ।

२१४ मतदान केन्द्र र १२९ मतदानस्थल कायम रहेका छन् भन एक लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता कायम भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

बैतडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

८ वर्षपछि बैतडीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा, क्यान अध्यक्ष चन्दले पाए टिकट

८ वर्षपछि बैतडीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा, क्यान अध्यक्ष चन्दले पाए टिकट
पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो
एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस

एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस
बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 

बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 
बैतडीमा भिरबाट लडेर ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु

बैतडीमा भिरबाट लडेर ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु
महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनाएपछि बैतडीमा पालिका अध्यक्षले गरे एमाले परित्याग

महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनाएपछि बैतडीमा पालिका अध्यक्षले गरे एमाले परित्याग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित