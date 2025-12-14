हुम्लाको सिमकोटमा यो वर्षकै पहिलोपटक हिमपात 

१० माघ, हुम्ला । हिमाली हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ । हरेक वर्ष मंसिर महिनादेखि नै सुरू हुने हिमपात यस वर्ष माघ महिनामा सरेको हो ।
लामो समय हिमपात नहुदाँ हुम्ली कृषकहरू चिन्तित बनेका थिए । कात्तिक महिना लगाएको जेठासी बाली सुक्दै गएपछि यहाँ कृषकहरू चिन्तित बनेका थिए । माघ महिनामा हिउँ परेपछि कृषकहरूको मुहारमा खुसि छाएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमपातको पूर्वानुमान गर्दै सूचना जारी गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले सचेत गराएको हो । हिमपात भएकपछि उच्च सर्तकता अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।
हुम्लासहित मुगु, जुम्लामा पनि हिमपात भएको छ ।
तस्वीर : नरजन तामाङ
