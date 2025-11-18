+
कथा :

साथ र प्रेमको नाममा…

त्यो स्वनिल समयमा हामीलाई लाग्थ्यो– हामी सदाबहार वसन्त हौं, कहिल्यै नओइलाउने फूल हौं ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८२ माघ १० गते ९:२४

एउटा टेबल, दुई किनारा । एकातिर ऊ एक्लै थियो । अर्कोतिर उनीहरू तीन जना लहरै बसेका थिए ।

नयाँ क्याफेको अपरिचित परिवेशमा उनीहरूको कुराइ वेटरले ल्याउने मेनुमा अडिएको थियो । त्यो निस्तब्धतालाई चिर्न उनीहरू उपलब्ध समयमा ‘के खाने’ गफ गर्दै थिए ।

अचानक, आफूहरू बसिरहेको क्याबिनको बाक्लो पारदर्शी सिसाबाट उसले एउटा दृश्य देख्यो । एउटा वेटर हुरी जसरी उनीहरू भएतिर दौडिदैं आइरहेको थियो । वेटरको हातमा मेनु थिएन, एउटा भीमकाय सर्चलाइट थियो । उसले केही प्रतिक्रिया जनाउन नपाउँदै वेटरले सोझै उसको आँखामा चहकिलो प्रकाश खन्याइदियो । त्यो तीक्ष्ण उज्यालोले उसका आँखाहरू तिरमिराए । दृश्यहरू धमिलिए । उसले हातको आडमा प्रकाश छेक्न खोज्यो । त्यसो नगर्न अनुनय गर्यो ।

सायद उसको बिन्ती सुन्ने मुडमा वेटर थिएन । प्रकाशको त्यो अत्याचार हदभन्दा बढी भएपछि ऊ क्रोधित हुँदै कुर्सीबाट जुरुक्क उठ्यो र वेटरमाथि जाइलाग्न खोज्यो । ऊ केही कदम मात्र के बढेको थियो, एक्कासी अन्धकार छायो । उसले आँखा छोपिरहेको हात हतायो । तर, उसको आँखा खुल्दा त्यहाँ न वेटर थियो, न त उसका तीन साथीहरू नै । उसले पछाडि फर्किएर हेर्यो, बाँकी थिए त केवल रित्ता कुर्सीहरू । सग्लो शून्यताहरू ।

उसले त्रस्त आँखा चारैतिर डुलायो । दृष्टि जति दौडाए पनि उसले अनन्तसम्म उस्तै दृश्य मात्र देख्यो । एकातिर एउटा कुर्सी, अर्कोतिर तीन वटा कुर्सी । ती दृश्यहरू बिल्कुल उसले भर्खरै छाडेर आएको क्याबिनको ‘फोटोकपी’ जस्तै थिए ।

उसले चित्कार गर्दै उनीहरूको नाम पुकार्यो । तर, आफ्नै आवाजको प्रतिध्वनि बाहेक उसले केही सुनेन । जति सकिन्थ्यो, ऊ हिँडिरह्यो । तर, क्याबिनको उही विरक्त लाग्दो दृश्य फेरिएन । जति सकिन्थ्यो, ऊ चिच्याइरह्यो । तर, प्रतिउत्तरमा शून्यता बाहेक केही आएन ।

मेरो छेउमा पहिल्यैको ऐना मात्र थियो । र, त्यो ऐनामा मैले आफैंलाई मात्र देखिरहेको थिएँ  ।

ऊ गल्यो, थकित भयो र अन्ततः रिस र निराशाको भुमरीमा फस्यो । क्याफेमा आखिर के भयो? उसले भेउ समेत पाएन । त्रासले उसको सातो उड्यो । र, उसको जीवनको अन्तिम ढुकढुकी मात्र बाँकी हुँदा संयोगवश मैले उसलाई त्यस्तै अवस्थामा भेट्टाएको थिएँ ।

त्यस मध्यरात म चियाको तलतल मेटाउन एक विशेष स्थानतिर जाँदै थिएँ । मूल गेट खोल्नुअघि मैले हेडफोनमा प्ले बटन थिचेको थिएँ । अनमोल गुरुङको कुनै दिन को सुरिलो धुन सुरु भइसकेको थियो । तर, सङ्गीतको धुनलाई चिर्दै एउटा मसिनो, काँप्दो आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो । त्यो उसकै अन्तिम सासको सङ्घर्ष थियो ।

जब मैले उसलाई मूल गेटबाहिर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा लडिरहेको देखेँ, चियाको प्यास हरायो । उसलाई काँधमा हालेर आफ्नै कोठामा ल्याएँ । ऊ अझै अचेत अवस्थामा थियो । मैले उसलाई न्यानो हावा र ओठमा मनतातो पानी खन्याइदिएँ । केही बेरको प्रयासपछि ऊ होसमा आयो ।

अकस्मात् उसले आँखा खोल्दा म कुनै डाँडाको सडक किनारमा उभिएको आभास भयो । जहाँ ऊ पनि फुटपाथमै थियो । उभिएरै कसैलाई हतास भई फोन गरिरहेको थियो । सायद फोन उठिरहेको थिएन । उसको अनुहारको भावभङ्गीमाले त्यस्तै बताइरहेको थियो । ऊ मोबाइलको स्क्रिनमा घुरेर हतार-हतार टेक्स्ट टाइप गरिरहेको थियो । उसको सम्पूर्ण ध्यान मोबाइलमा थियो । वरपरको दुनियाँसँग ऊ पूर्ण बेखबर थियो । ठीक त्यहीबीच तीव्र गतिमा हुइँकिएर आएको एउटा बसले उसलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चिएर गयो । त्यो बीभत्स दृश्य सहन नसकेर मैले आँखा चिम्लिएँ ।

आँखा खुल्दा ऊ र म मेरै कोठामा थियौं । उसलाई पूर्ण होसमा ल्याउन म हरसम्भव प्रयास गर्दै थिएँ । उसका आँखाहरू घरि खुल्थे, घरि बन्द हुन्थे । वातावरणलाई अलिक शान्त बनाउन मेरो दिमागमा के सुर चल्यो कुन्नि, मैले लाना डेल रेको राइड बजाएँ ।

बालुवाहरू उडिरहेझैं लाग्ने त्यस गीतको सुरुवाती धुनसँगै लाना डेल रे भन्छिन्– ‘आई वाज इन द विन्टर अफ माई लाइफ, एन्ड द मेन आई मेट अलोङ द रोड वेर माई वन्ली समर…

तर, त्यो विरहको धुन बजिरह्यो । अपेक्षित मोनोलग आएन ।

बरू ऊ ज्वरो आएको बिरामीझैं बर्बराउन थाल्यो । म एकाग्र भएर सुन्न थालेँ…

मलाई भ्रम थियो– म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु, साथ दिन्छु । अथवा, उनीहरू मलाई प्रेम गर्छन्, मलाई साथ दिन्छन् ।

तर आज मलाई बोध हुँदै छ– म कसैलाई प्रेम गर्थिनँ, कसैलाई साथ दिन्थिनँ । उनीहरू पनि मलाई प्रेम गर्दैनथे । हामी कोही कसैका लागि बनेकै थिएनौं ।एक अर्थमा मैले नै उनीहरूको साथ छाडेको हुँ । जब वेटरले मेरो आँखामा त्यो तीक्ष्ण प्रकाश बाल्यो, म उनीहरूलाई खबरै नगरी क्याबिन बाहिर निस्केँ । मैले उनीहरूलाई साथ दिन गुहारिनँ । कुनै भौतिक आक्रमण हुन्छ कि भन्ने भयले अघि सर्दा म उनीहरूबाट धेरै पछि छुटिसकेको थिएँ ।

त्यसमा उनीहरूले साथ दिन नआउनु उनीहरूको गल्ती थियो/थिएन, म जानकार छैन । सिधा भन्दा सिक्काको अर्को पाटो मलाई थाहा छैन । यस्तो पनि भएको हुन सक्छ– मलाई उनीहरूबाट अलग गराउन उनीहरूले नै त्यो ‘लाइट’ को प्रपञ्च रचेका हुन सक्छन् ।

म अलमलमा छु, त्यो घटनापछि उनीहरू र ममा कसले प्रेम गर्न छाड्यौं ? कसले साथ दिन छाड्यौं ? मलाई लाग्छ, हामीले एक-अर्कालाई साथ दिँदादिँदै प्रेमको अभिनय गर्न थालेका थियौं । र, संशय ममा छँदै छ– कि म उनीहरूलाई साँच्चै प्रेम गर्थेँ ?

प्रेम दर्शनहरूको ठेली पल्टाएर हेर्ने फुर्सद अब मलाई छैन । र, अब त उनीहरूसँगको साथ र प्रेम पनि शेष रहेन । हामी अलग भइसक्यौं । मलाई लाग्दैन कि म उनीहरूलाई प्रेम गर्थेँ न त उनीहरूको साथलाई नै । उनीहरू पनि सायदै गर्थे । अर्थात्, हामी एक-अर्कासँग आफ्नो फुर्सदिलो समय कटाउन मात्र खोज्थ्यौं, जसलाई हामी भूलवश प्रेम र साथको नाम दिन्थ्यौं ।

अहिले आएर झन् लाग्दै छ, हामी एउटा महाभ्रममा थियौं कि हामीले एक-अर्कालाई चिन्थ्यौं । जे भयो, मलाई थाहा छैन त्यो के हो । तर त्यसले एउटा नाङ्गो सत्य देखाएर गयो । नत्र त म भ्रम पिएरै मर्ने रहेछु ।किनकि, हामी चार जनाको सम्बन्ध हजारौं वर्ष पुरानो थियो । हामी फरक-फरक बाटो हुँदै आएर एउटा खुलामञ्चमा मिसिएका थियौं । सुरुमा हामीबीच औपचारिकता थियो, जो समयको वेगसँगै मर्दै गयो । र, हामी अनौपचारिक भयौं ।

त्यसपछि खुलामञ्च छाडेर हामीले डाँडापाखा, खोलाका किनार र बस्तीका भित्री गल्लीहरूमा पाइला नाप्न थाल्यौं । थिएटरको अन्तिम सिटदेखि टेम्पोको अघिल्लो सिट र क्लबको डान्सबारसम्म कब्जा जमाउन थाल्यौं । युग फेर्ने विद्रोह होस् वा मलामी र जन्त, हामी सँगैसँगै हुन थाल्यौं ।

ती सारा घटनाक्रमले हामीलाई एकाकार बनाइरहेको थियो । रङ मिल्दै गइरहेको रुबिक क्युब जस्तै सग्लो बनाइरहेको थियो । र, त्यसबाट एउटा गजबको सङ्गीत सिर्जना भइरहेको थियो । जसलाई सुनेर झुम्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै थियो, रुनेहरूको सङ्ख्या थपिँदै थियो । हामी एउटा सुन्दर चित्र सरह बन्दै गइरहेको थियौं । जसलाई हेरेर जो-कोही पनि एकै क्षण हेर्न लालायित हुन्थे । चित्रलाई आफ्नो बनाउन मरिहत्ते गर्थे ।

त्यसरी नै हामीले केही सय वर्ष सँगै हाँसेर बितायौं । केही सय वर्ष सँगै रोएर बितायौं । केही सय वर्ष सँगै हिँडेर र केही सय वर्ष हजारौं वर्षपछि पूरा गरिने सपनाहरूको तानाबाना बुनेर बितायौं ।

त्यो स्वनिल समयमा हामीलाई लाग्थ्यो– हामी सदाबहार वसन्त हौं, कहिल्यै नओइलाउने फूल हौं । तर, एउटा सानो घटनाले आज त्यो हजारौं वर्षको सम्बन्ध सिसाझैं टुक्रा-टुक्रा भयो । हामीले जहिल्यै एउटा सग्लो पर्खालको मात्र कुरा गरिरह्यौं, तर कहिल्यै पनि त्यो पर्खाल बन्ने ईंटाबारे कुरा गरेनौं । आखिरीमा त्यही हेपिएको ईंटाले जग हल्लाईदियो र विध्वंस मच्याएर गयो ।

हामी जहिल्यै जोखिममा थियौं, तर त्यसको हेक्का कहिल्यै राख्न सकेनौं । र, हुँदै नभएको प्रेम र साथको बिल्ला भिरेर भ्रममा बाँचिरह्यौं । त्यही भ्रम तोडिएको खुसी सुनाउन मेरो यो अन्तिम घुटघुटी तिमीले सुनेका हौं । मैले त्यो संयोग बनाएको हुँ ।

कुनै दिन, वर्षौं अघिदेखि मैले सुन्दै आएको गीत हो । खास कुरा त, अनमोलले यो गीत मेरै डीएनए चोरी गरेर बनाएका हुन् । त्यसबेला सयौं वर्षदेखि म मस्त निद्रामा थिएँ । म उनीहरूलाई सधैं भन्ने गर्थेँ, कुनै दिन हार्यौ भने घर फर्कन नडराउनू । मलाई उनीहरूको घर म भएको लाग्थ्यो । अनि अनमोलले गीत निकाले पछि उनीहरूलाई मेरो याद आउँदा सुन्नू भनेर पनि भनिरहेका हुन्थेँ ।

त्यो बीचमा हामीलाई आआफ्नो भविष्य बनाउनु पनि थियो । त्यसपछि उनीहरू आ-आफ्नो कर्म गर्न छुट्टिएका थिए । लामो समयसम्म उनीहरू घर फर्किएनन् । तर, म उनीहरूलाई सपनामा पनि देखिरहेको हुन्थेँ, उनीहरूको याद गरिरहेको हुन्थेँ । उनीहरूको साथ खोजिरहेका हुन्थेँ ।

एकफेर मैले उनीहरू सङ्कटमा पर्न लागेको सपना देखेँ । उनीहरूलाई अलग्याउन डरलाग्दा बाटाहरू तयार हुँदै थिए । त्यो बाटोलाई कसरी रोक्ने मलाई थाहा थियो । अनि त म हडबडाएर उनीहरूलाई भेट्न दौडिएको थिएँ । त्यसक्रममा उनीहरूलाई मैले एउटा भवनमा भेटेर त्यो क्याफे लिएर आएको थिएँ ।

त्यो हाम्रो वर्षौंपछिको पहिलो भेट सरह थियो । तर, त्यसमा जे नहुनु थियो, त्यही भइदियो ।

धन्न! त्यो घटनापछि तिमीले पनि कुनै दिन सुन्न थालेछौ । यो गीत जजसले सुन्न लाग्दै छ, ऊ सामु पुग्ने मेरो सामर्थ्य छ । खैर, तिमीलाई थाहै छैन, त्यो क्याफेबाट निस्केर तिमी यहाँ कसरी आएँ?

म क्याफेभित्र दृश्यहरूको द्वन्द्वमा थिएँ । त्यहाँ विचारहरू एकआपसमा लडिरहेका थिए । रिसहरूको फौज बढिरहेको थियो । सहनशीलता मर्दै गइरहेको थियो ।

त्यो अनन्त लाग्ने क्याबिनको भूलभुलैयामा त्यस्तो अवस्थाबीच पनि थाकुञ्जेल म हिँडिरहेँ । कतैबाट कुनै आवाज आइरहेको थिएन । अँध्यारो थियो, मसँग उज्यालो थिएन । छामछुम गर्दै म अन्धकारमा अघि बढिरहेँ । दुई-तीन वर्ष त्यसरी नै हिँडेँ । किनकि त्यसपछि म जुन ठाउँमा पुगेँ, त्योभन्दा अघि कुनै क्याबिनहरूको दृश्य थिएन । र, मधुरो उज्यालो देखिन थालिसकेको थियो ।

लागेथ्यो, म भुलभुलैयाको अन्तिम घेरामा छु । केही कदम पछि म उनीहरूलाई तुरुन्तै भेट्ने छु । किनकि म सेनाको ब्यारेक पुगेको थिएँ । सायद त्यो नै भुलभुलैयाको अन्तिम स्थान थियो । त्यहाँ मेरो नजरमा कुनै सैनिक परेनन् । नभएको पनि ठीकै भयो । गोली-गठ्ठाको बक्साबाट मैले एउटा स्नाइपर उठाएँ । र, डाँडाको टुप्पामा पुगेर स्कोपबाट चारैतिर नियाल्न थालेँ । अनि मैले जे दृश्य देखेँ, त्यो कुनै सत्य नहोस् भन्ने म अहिले पनि चाहन्छु ।

रङ्गिविरङ्गि बगैंचाको बीच उनीहरू तीन जना मस्तले हाँसिरहेका थिए । मानौं, उनीहरूले क्याफेको घटना बिर्सिसके । उनीहरू म भित्र पहिल्यैको स्वरूपमा थिए । तर, उनीहरूको भित्र ‍म लाचार, निरीह र पागलको स्वरूपमा थिएँ । आफ्नै त्यस्तो रूप देखेर मलाई आफैंसँग घृणा जागेर आयो । सायद म उनीहरू भित्र भएको अलग र फरक थिएँ… वा छु ।

मलाई भ्रम थियो– म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु, साथ दिन्छु । अथवा, उनीहरू मलाई प्रेम गर्छन्, मलाई साथ दिन्छन् ।

अनि, मैले तीन मिनेटको अन्तरालमा उनीहरूमाथि स्नाइपरबाट गोली चलाइदिएँ । उनीहरू मरे मरेनन् मैले निश्चित गर्न सकिनँ । किनकि ठीक त्यही बेला तिमीले कुनै दिन बजायौ । अहिले लाना डेल रे बजाइरहेका छौ ।

अब लाना डेल रेलाई सुनाइदिनू–

आज साथ र प्रेमहरू भड्किएका आत्मा बनेका छन् । यिनीहरू एकअर्कासँग ‘टिक-ट्याक-टो’ खेलिरहन्छन् । कसैले जिते झ्याली गरेर अर्को धर्सा कोरिरहन्छन् । यसकारण तिमी स्वतन्त्र हुन खोज्दाखोज्दै पनि पागल भयौ…

विगत कथन गर्दै गरेको उसको आवाज एक्कासी बन्द भयो । म, जो यसबेलासम्म आँखा चिम्लिएर उसलाई सुनिरहेको थिएँ, आवाज नआएपछि झसङ्ग भएँ । के भएछ भनेर आँखा खोल्दा ऊ कोठामा थिएन ।

मेरो छेउमा पहिल्यैको ऐना मात्र थियो । र, त्यो ऐनामा मैले आफैंलाई मात्र देखिरहेको थिएँ  ।

उसको समाधिस्थलमा बत्ती बालिदिनू !

उसको समाधिस्थलमा बत्ती बालिदिनू !
साथ र प्रेमको नाममा…

साथ र प्रेमको नाममा…
अच्युतरमण अधिकारी : एक सज्जन प्राध्यापक र साहित्यिक अभियन्ता

अच्युतरमण अधिकारी : एक सज्जन प्राध्यापक र साहित्यिक अभियन्ता
दर्ज्यू संलापमा फहराएको निबन्धको लुङदर

दर्ज्यू संलापमा फहराएको निबन्धको लुङदर
प्रजिना : देश छाडेर नउडेको पन्छी

प्रजिना : देश छाडेर नउडेको पन्छी
सडक कुकुरको दैनिकी

सडक कुकुरको दैनिकी
सिनेमाको वर्णमालामा ‘बेला टार’

सिनेमाको वर्णमालामा ‘बेला टार’
युवालाई समथ एवं विपश्यना ध्यानको अत्यावश्यकता

युवालाई समथ एवं विपश्यना ध्यानको अत्यावश्यकता
सदर चिडियाखानाका ‘हजुरबुवा–हजुरआमा’हरू

सदर चिडियाखानाका ‘हजुरबुवा–हजुरआमा’हरू
बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट

बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट
पानीको रङ : जीवन र समाजको यथार्थ

पानीको रङ : जीवन र समाजको यथार्थ
नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना दर्शाउने ‘तन्त्र और मन्त्र विज्ञान’

नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना दर्शाउने ‘तन्त्र और मन्त्र विज्ञान’
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

