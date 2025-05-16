+
+
बेगम खालिदा जियाप्रति श्रद्धाञ्जली :

बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट

पति एवं राष्ट्रपति जियाउर रहमानको हत्यापछि, गृहणीबाट मुलुकको नेतृत्व गरेकी बेगम खालिदा जियालाई निवासमा भेट्दा यस्तो महसुस भयो, उमेरले ७० हाराहारीकी उहाँको व्यक्तित्व अत्यन्तै प्रभावशाली र गहिरो अनुभूतिले भरिएको छ ।

कलानिधि देवकोटा
२०८२ पुष १९ गते

सन् २०१३ मार्चको मध्यतिर ढाकामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय सरकार सम्मेलन सञ्चालन भइरहेको थियो ।

युनाइटेज सिटिज एण्ड लोकल गभर्मेन्ट्स (युसीएलजी–एसिया प्यासिफिक) का महासचिव तथा अष्ट्रेलियाका पूर्वमेयर पिटर वुड्स र म वत्ताका रूपमा सहभागी थियौं । सम्मेलन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

दोस्रो दिन बिहान मार्च २०, २०१३ मा बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद जिलुर रहमानको सिङ्गापुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको दुःखद समाचार आयो । राष्ट्रपतिको निधनसँगै देशभर शोकको वातावरण छायो र सम्मेलनका अन्तिम दिनका कार्यक्रमहरू रद्द गरिए ।

यसै संवेदनशील परिस्थितिमा बंगलादेश नगरपालिका संघका महासचिव तथा सिंग्रा नगरपालिकाका मेयर शामिम अल राजीले हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईंहरूलाई आज बेगम खालिदा जियासँग भेट गराउँछु ।’

हामी निकै उत्साहित थियौं, किनभने यो अपेक्षित थिएन र अनौठो अवसर पनि थियो ।

जियासँगको त्यो भेट

साँझपख हामी बेगम खालिदा जियाको निवास पुग्यौं । आँगनभरि ठूलो संख्यामा पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरू भेला थिए ।

उनीहरू केवल खालिदा जियालाई हेर्न, उहाको उपस्थितिमा बस्न र आफ्ना कुरा राख्न आएका थिए । त्यो दृश्यले राजनीति केवल सत्ता र पदको विषय होइन, भरोसा र मानवीय सम्बन्धको गहिरो अभ्यास पनि हो भन्ने अनुभूति दिलायो ।

त्यही बेला मलाई थाहा भयो, जिया त्यससमय घरमै नजरबन्द हुनुहुन्थ्यो । केहीबेरपछि बेगम जिया घरभित्रबाट बाहिर निस्कनुभयो र आँगनमा जम्मा भएको भीडबीचबाट शान्त रूपमा अघि बढ्नुभयो ।

ठाडो शीर, सारीको सप्कोले हल्का ढाकिएको टाउको, गहिरा र सजग आँखा, र गम्भीरताभित्र मिसिएको सौम्य अनुहारले, सम्बोधन गर्नुअघि नै वातावरणलाई शान्त र सम्मानले भरिएको महसुस गरायो ।

उहाँ अलिकति अग्लो स्थानमा राखिएको कुर्सीमा बस्नुभयो र बंगलादेशी भाषामा आफ्ना सहकर्मी तथा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।

स्वर कोमल थियो, तर दृढ । करिब दश मिनेटको सम्बोधनपछि पार्टीका सहकर्मीहरूले प्रश्नहरू राखे, जसको उत्तर उहाँले शान्त, सन्तुलित र धैर्यतापूर्वक दिनुभयो ।

शालीनता र निजी कक्ष

यतिकैमा कसैले मेयर शामिमलाई केही कुरा कानमा फुसफुसायो । उनले तुरुन्तै हामीलाई संकेत गरेर भीड चिर्दै घरभित्रको सिँढीतर्फ लगे । हामीलाई माथिल्लो तलामा लगियो ।

केही क्षणमै हामी बेगमको शान्त, सुव्यवस्थित तर गरिमायुक्त निजी कक्षमा पुग्यौं । त्यो कुनै भव्य कार्यालय थिएन, तर त्यहाँ उहाको दशकौंको संघर्ष, नेतृत्व र अनुभवको मौन उपस्थिति थियो ।

यो एउटी यस्ति नेतृको कक्ष थियो, जो बंगलादेशकी तीनपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सैनिक शासनविरुद्ध उभिएर लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्नुपर्यो, जसले बालिका शिक्षा र संस्थागत विकासमा गहिरो छाप छाड्नुभयो ।

आफ्ना पति राष्ट्रपति जियाउर रहमानको हत्यापछि, एक साधारण गृहिणीबाट राष्ट्रनेतृसम्मको यात्रा तय गरेकी महिला, त्यो यात्राको कथा कोठामा मौन रूपमा बोलिरहेको थियो ।

त्यतिबेला उमेर सत्तरीको हाराहारी भएपनि उहाँको व्यक्तित्व अत्यन्तै प्रभावशाली र गहिरो अनुभूतिले भरिएको थियो ।

मधुरो प्रकाशमा, ठूलो भव्य काठको टेबल वरिपरि गोलाकार रूपमा राखिएका कुर्चीहरू, र त्यसमा बसेकी उहाँको आत्मविश्वासी मुद्रा, दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष र अनुभव झल्काउँदै वातावरणलाई एक प्रकारको गरिमा र शक्ति दिइरहेको थियो ।

उहाँले हामीलाई शान्त र मृदु स्वरमा स्वागत गर्नुभयो । हात्तीका दाँत जस्तो सफा र आकर्षक कप प्लेटमा चिया पस्कियो। कुनै तामझाम थिएन, तर वातावरणमा गहिरो सम्मान र आत्मीयता थियो ।

परिचयको छोटो औपचारिकता पूरा भएपछि, उहाँले सम्मेलनबारे उत्सुकतापूर्वक सोध्नुभयो ।

सधैंझैँ पिटर वुड्सले भन्नुभयो- ‘चाहे सिएरा लियोन होस् वा अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा बंगलादेश आफ्ना अधिकारका लागि स्थानीय सरकारको केन्द्रीय सरकारसँग गरिरहेको संघर्ष संसारभरि उस्तै छ ।’

अपूरो सपना र असीम सम्भावना

मैले उहाँलाई सम्झाएँ ‘तपाईंका पति, राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्कको अवधारणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेपालका राजा वीरेन्द्र संस्थापक मध्ये हुनुहुन्थ्यो नी ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्क स्थापना गर्दा उद्देश्य कुनै द्विपक्षीय विवाद समाधान गर्नु थिएन यसले क्षेत्रीय र सामूहिक हितका लागि सहकार्यको साझा मञ्च निर्माण गर्नु थियो । तर, त्यो भावनाअनुसार यसले काम गर्न सकेन ।’

सार्क प्रभावकारी हुन नसक्नुका दुई स्पष्ट कारण रहेको उहाँको धारणा थियोस् पहिलो, भारत–पाकिस्तानबीचको दीर्घकालीन द्वन्द्व, र दोस्रो, यस क्षेत्रका ठूला मुलुकहरूमा देखिने एकाधिकार र प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्ति ।

यद्यपि उहाँ निराश देखिनुहुन्नथ्यो । इच्छाशक्ति, समान सम्मान र सहकार्यको भावना विकास हुन सकेमा सार्कमा आज पनि असीम सम्भावनाहरू रहेको उहाँको विश्वास थियो ।

स्थानीय सरकार र सीमापार सहकार्य

स्थानीय सरकारबीचको सीमापार सहकार्यबारे मैले उहाँको सुझाव मागे । जियाले विपद् व्यवस्थापनलाई सहकार्यको आधार बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र नदीका कारण बंगलादेशमा बाढी र नेपालमा पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच स्थानीय तहस्तरको सहकार्य अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको धारणा थियो ।

दक्षिण एशियामा सञ्चालन भइरहेको जिरो वेष्ट इन साउथ एसिया परियोजनाको समन्वय मैले गरिरहेको र त्यसमा ढाका लगायत ७ साझेदार सहर रहेको जानकारी गराएँ ।

तर सम्झौता हुँदा एउटै राजधानी ढाका सहर रहे पनि पछि सरकारले ढाकालाई उत्तर र दक्षिण ढाका शहरमा विभाजन गरेको कुरा उल्लेख गरें । यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राजनीतिक निर्णय हो। यदि म फेरि सत्तामा आएँ भने,  ढाकालाई पुनः एकीकृत गर्नेछु।’

सम्पूर्ण भेट सम्भव गराउन मेयर शामिम अल राजीको भूमिका  रह्यो। उद्देश्यप्रति एकनिष्ठ, शालीन र भद्र व्यक्तित्वका धनी शामिमकै विशेष पहलका कारण सम्मेलनको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूबीचको समन्वय र खालिदा जियासँगको भेट सम्भव भयो ।

मेयर शामिमले मलाई विशेष रूपमा आमन्त्रण गर्दै नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन गरेको पैरवी र अनुभव साझा गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

साथै बंगलादेश नगरपालिका संघको भूमिका सुदृढ गर्ने विषयमा समेत गहन संवाद भयो । म त्यहाँ धनगढीका पूर्व मेयर खेमराज पाण्डेसँगै सहभागी थिएँ ।

उहाँ बेगम जियाको दलका समर्पित नेता हुनुहुन्थ्यो । शेख हसिनाको राजनीतिक एकाधिकारको विरोधस्वरूप दलले निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेको कठिन समयमा पनि उहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य र स्थानीय सरकारको सशक्तीकरणप्रति अडिग रहेको देखिन्थ्यो ।

२०१८ जनवरी ७ को बिहान मलाई अचानक खबर आयो, मेयर शमीम हृदयघातका कारण अब यो संसारमा हुनुहुन्न । एकछिन म स्तब्ध भएँ, तर सत्यलाई स्वीकार गर्नु बाहेक कुनै बाटो थिएन। आँखा बन्द गरें ।

हामीले सँगै बिताएका समयहरू सम्झना एकपछि अर्को गर्दै आइपुगे । विभिन्न देशहरूमा आयोजित शहरिकरण सम्बन्धी मञ्चहरूमा उहाँको एउटै सपना थियो, स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र उत्तरदायी बनाउने ।

पेशागत सम्बन्ध मात्र भए पनि, कुनै विदेशी मित्रको निधनले मलाई यति गहिरो दुःख दिएको यो पहिलो पटक थियो । खालिदा जियाको निधनले फेरि एकपटक मेयर शामिमको स्मृति ताजा बनाइदिएको छ । यो केवल बंगलादेशका लागि मात्र होइन, स्थानीय सरकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि अपूरणीय क्षति थियो ।

जिया, लोकतन्त्रकी आमा

बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापना र संरक्षणका लागि कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढ नेतृका रूपमा जिया नाम हो ।

सन् १९८० मा पति जनरल जियाउर रहमानको सैन्य कूको परिणाम स्वरूप हत्या भएपछि बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।

त्यसपछि उहाँले कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि पार्टीको नेतृत्व गर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेको इतिहास छ ।

जियाले पाँच पटक संसद सदस्यमा निर्वाचित र तीन पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको नेतृत्व गर्नुभयो ।

लामो समयसम्मको राजनीतिक योगदान, निरन्तर लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा अधिनायकवादविरुद्धको संघर्षका कारण जियालाई बंगलादेशमा ‘लोकतन्त्रकी आमा’ भनेर सम्मानपूर्वक चिनिन्छ ।

खालिदा जियाको राजनीतिक दर्शनको केन्द्रमा बंगलादेशी राष्ट्रवाद रहेको थियो ।

उहाँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनताको अधिकारप्रति गहिरो आस्था राख्ने नेतृ हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा बंगलादेशको राजनीतिक इतिहासमा उहाँको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

बेगमहरूको युद्ध

पछिल्ला दशकहरूमा बंगलादेशको राजनीति दुई शक्तिशाली महिलाको वरिपरि केन्द्रित रह्यो । देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया र सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा उनकी प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी शेख हसिना ।

सन् १९९० मा सैन्य शासक हुसैन मुहम्मद इरशादलाई सत्ताच्यूत गर्न यी दुई नेतृले हातेमालो गर्दै लोकतन्त्रका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे, जसलाई बंगलादेशमा लोकतन्त्रको जितका रूपमा हेरियो । तर त्यसपछि समयसँगै दुवैबीच गहिरिँदो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले ‘बेगमहरूको युद्ध’ भन्ने शब्द नै प्रचलनमा ल्यायो ।

सैन्य शासक तथा पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमानकी पत्नी खालिदा जिया र बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी शेख हसिना दुवै फरक राजनीतिक विरासतबाट आएका नेतृहरू एक समय लोकतन्त्र निर्माणका साझेदार थिए भने पछि तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बनेको इतिहास छ ।

२०२५ डिसेम्बर ३० मा ८० वर्षको उमेरमा खालिदा जियाको निधन हुँदा, जीवनभरकी प्रतिद्वन्द्वी शेख हसिनाले भारतस्थित आफ्नो निर्वासित अवस्थाबाट ‘देशका लागि गहिरो क्षति’ भन्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको खबर आयो । जसले बंगलादेशको राजनीतिमा उनीहरूको जटिल र विरोधाभासी सम्बन्धलाई थप अर्थपूर्ण बनायो ।

त्यो साँझ बेगम खालिदा जियासँग र मेयर शमीमसँग उनका घरमा बिताएको अनुभव मेरो स्मृतिमा सधैं अमिट रहनेछ ।

दुवैजनालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

(देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

सदर चिडियाखानाका ‘हजुरबुवा–हजुरआमा’हरू

बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट

पानीको रङ : जीवन र समाजको यथार्थ

नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना दर्शाउने ‘तन्त्र और मन्त्र विज्ञान’

सुनको बिछ्यौनामा बसेको पोखरी

नेपाली समालोचनाका लौह व्यक्ति, जसले साझा प्रकाशनलाई हुर्काए

इथियोपियाको ज्वालामुखी र नुनिला ताल

‘चोटहरूको उत्सव’ : प्रेम सिकाउने कविता संग्रह

आँशुले डोर्‍याएको कतार यात्रा

कुनै खबर पढेपछि कहिलेकाहीं…

जसका लागि शास्त्रीय संगीत केवल प्रस्तुति होइन, जीवन जिउने तरिका हो

एक लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, एक क्रान्तिकारी, एक चित्रकार

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

दिल्लीपछि अगरतला र सिलिगुडीमा पनि बंगलादेशले बन्द गर्‍यो भिसा सेवा

आन्दोलन चर्किएसँगै बंगलादेशमा भारतीय भिसा केन्द्र बन्द

धर्मको अपमान गरेको आरोपमा बंगलादेशमा कुटीकुटी हिन्दू युवकको हत्या

विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको मृत्युपछि बंगलादेशमा भड्कियो हिंसा

हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै ढाकामा भारतविरुद्ध प्रदर्शन

