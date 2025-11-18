+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धर्मको अपमान गरेको आरोपमा बंगलादेशमा कुटीकुटी हिन्दू युवकको हत्या

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १९:२१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बंगलादेशको मैमनसिंह जिल्लाको भालुकामा धर्मको अपमान गरेको आरोपमा आक्रोशित भीडले हिन्दू युवक दीपू चन्द्र दासको कुटपिट गरी हत्या गरेको छ।
  • मृतक युवकको शव रुखमा झुण्ड्याइदिएर आगो लगाइएको र प्रहरी टोलीले शव बरामद गरी अस्पताल पठाएको छ।
  • बंगलादेशका प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले युवकको हत्या भएको घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ।

४ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा धर्मको अपमान गरेको आरोपमा कुटीकुटी एक हिन्दू युवकको हत्या भएको छ ।

बंगलादेशको मैमनसिंह जिल्लाको भालुकामा धर्मको अपमान गरेको आरोपमा आक्रोशित भीडले कुटीकुटी युवकको हत्या गरेको हो ।

बिहीबार राति ९ बजेतिर भालुका उपजिल्लाको दुबालिया पाडामा उक्त घटना भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी बांग्लाले जनाएको छ ।

भालुका प्रहरी चौकीका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आक्रोशित भीडले कुटपिट गरी युवकको शव रुखमा झुण्ड्याइदिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले शवमा आगो लगाएको प्रहरी अधिकारी रिपन मियाले बताए ।

मृतक युवक दीपू चन्द्र दास भएको प्रहरीले पहिचान गरेको छ । कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका ती युवक स्थानीय कपडा उद्योगमा काम गर्थे ।

सूचना पाएलगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले मृतक युवकको शव बरामद गरेर मैमनसिंह मेडिकल कलेज अस्पताल पठाएका थिए ।

प्रहरी अधिकारी मियाले मृतकको आफन्तको खोजि भइरहेको र मुद्दा दर्ता गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने बताए ।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले युवकको हत्या भएको घटनाको निन्दा गरेका छन् ।

बंगलादेश युवकको हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको मृत्युपछि बंगलादेशमा भड्कियो हिंसा

विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको मृत्युपछि बंगलादेशमा भड्कियो हिंसा
हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै ढाकामा भारतविरुद्ध प्रदर्शन

हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै ढाकामा भारतविरुद्ध प्रदर्शन
बंगलादेशी उच्चायुक्तलाई बोलाएर भारतले राख्यो सुरक्षा चासो

बंगलादेशी उच्चायुक्तलाई बोलाएर भारतले राख्यो सुरक्षा चासो
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना १६ वर्षअघिको सामूहिक हत्यामा पनि दोषी किटान

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना १६ वर्षअघिको सामूहिक हत्यामा पनि दोषी किटान
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको स्वास्थ्य गम्भीर

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको स्वास्थ्य गम्भीर
बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई दियो २१ वर्ष जेल सजायको आदेश

बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई दियो २१ वर्ष जेल सजायको आदेश

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित