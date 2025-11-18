धर्मको अपमान गरेको आरोपमा बंगलादेशमा कुटीकुटी हिन्दू युवकको हत्या

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
४ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा धर्मको अपमान गरेको आरोपमा कुटीकुटी एक हिन्दू युवकको हत्या भएको छ ।
बंगलादेशको मैमनसिंह जिल्लाको भालुकामा धर्मको अपमान गरेको आरोपमा आक्रोशित भीडले कुटीकुटी युवकको हत्या गरेको हो ।
बिहीबार राति ९ बजेतिर भालुका उपजिल्लाको दुबालिया पाडामा उक्त घटना भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी बांग्लाले जनाएको छ ।
भालुका प्रहरी चौकीका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आक्रोशित भीडले कुटपिट गरी युवकको शव रुखमा झुण्ड्याइदिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले शवमा आगो लगाएको प्रहरी अधिकारी रिपन मियाले बताए ।
मृतक युवक दीपू चन्द्र दास भएको प्रहरीले पहिचान गरेको छ । कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका ती युवक स्थानीय कपडा उद्योगमा काम गर्थे ।
सूचना पाएलगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले मृतक युवकको शव बरामद गरेर मैमनसिंह मेडिकल कलेज अस्पताल पठाएका थिए ।
प्रहरी अधिकारी मियाले मृतकको आफन्तको खोजि भइरहेको र मुद्दा दर्ता गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने बताए ।
बंगलादेशका प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले युवकको हत्या भएको घटनाको निन्दा गरेका छन् ।
