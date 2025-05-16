२० पुस, काठमाडौं । अमेरिकाले भेनेजुएलामा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएर न्यूयोर्क पुर्याएको छ । अब भेनेजुएलामा अर्को सरकार नबनेसम्म अमेरिकाले नै सरकार चलाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।
अमेरिकी सेनाले शनिबार भेनेजुएलाको राजधानी काराकास लगायतका शहरमा आक्रमण गरेको थियो । लगत्तै मादुरो दम्पतीलाई अमेरिकी सेनाको डेल्टा फोर्सले पक्राउ गरेको थियो । डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेनाको प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाइ हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका मादुरोको फोटो सार्वजनिक गरेर मादुरो दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिइएको औपचारिक जानकारी दिएका थिए । ट्रुथ सोसलमा सार्वजनिक फोटोमा मादुरोको हातमा हतकडी र आँखामा कालोपट्टी बाँधेको देखिन्छ । उनले ग्रे रंगको ट्र्याकसुट लगाएको र कानमा हेडफोन राखेको देखिन्छ ।
साथै ट्रम्पले फ्लोरिडास्थित आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भेनेजुएलामा नयाँ सरकार नबनुन्जेल अमेरिकाले शासन चलाउने बताएका छन् । ‘सुरक्षित, सही र विवेकपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्म भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले चलाउने छ,’ उनले भनेका छन् ।
लागूऔषध कारोबारलाई प्रश्रय दिएको आरोपमा मुद्दा चलाइने
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले न्यूयोर्कको सदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालतमा मादुरो र उनकी पत्नीविरुद्ध कानुनी मुद्दा चलाइने जनाएको छ । उनीहरुमाथि लागूऔषध कारोबारलाई प्रश्रय दिएको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी अटर्नी जनरल पामेला बन्डीले एक्समा लेखेकी छन्, ‘निकोलस मादुरोमाथि अमेरिका विरुद्ध नार्को–आतंकवादको षड्यन्त्र, कोकिन आयातको षड्यन्त्र, मेसिनगन र खतरनाक उपकरण राख्ने तथा त्यसमा षड्यन्त्र गरेको अभियोग छ ।’
उनले थप लेखेकी छन्, ‘उनले चाँडै अमेरिकी भूमिमा अमेरिकी अदालतमा अमेरिकी न्यायको सामना गर्नेछन् ।’ तर मादुरोकी पत्नीमाथि कुन आरोप लाग्ने भन्ने खुलाइएको छैन ।
अमेरिकाको निन्दा
अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको आक्रमणको रूस, चीन, कोलम्बिया लगायत देशले निन्दा गरेका छन् ।
रूसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि सशस्त्र आक्रमण गरेको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसको निन्दा गरिनुपर्छ ।’
कोलम्बियाले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुसार कुनै पनि एकपक्षीय सैन्य कारबाही अस्वीकार्य हुने बताएको छ ।
आक्रमणबाट सैन्य संरचनामा कति क्षति भयो र कति मानिस हताहत भए भन्नेबारे अझै स्पष्ट विवरण आएको छैन । आक्रमण भएका स्थानमा बम विस्फोट भएका र धुँवाको मुस्लो देखिन्थ्यो ।
भेनेजुएलाले भन्यो– हामी झुक्नेछैनौं
भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले सरकारले राष्ट्रपति मादुरो वा प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेसबारे कुनै जानकारी नपाएको बताएकी छन् । उनले दुवै जीवित रहेको तत्काल प्रमाण माग गरेकी छन् ।
भेनेजुएलाका रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाद्रिनो लोपेजले मृतक र घाइतेको विवरण संकलन भइरहेको बताएका छन् । उनले विदेशी सैनिकको उपस्थितिको विरोध गर्ने चेतावनी दिंदै देशभर सैन्य बल परिचालन गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
स्पेनी भाषामा जारी भिडियो सन्देशमा उनले यसलाई ‘भेनेजुएलामाथिको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण’ भन्दै जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीमाथि आक्रमण भयो, तर हामी झुक्ने छैनौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4