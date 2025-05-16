+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तेल ट्यांकरलाई भेनेजुएला आउ–जाउ गर्न अमेरिकाको रोक, मूल्य प्रभावित हुने अनुमान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते ८:२१

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा आउने र त्यहाँबाट जाने सबै तेल ट्यांकरहरूमा पूर्ण नाकाबन्दीको निर्देशन दिएका छन् ।

ट्रुथ सोशलमा गरेको पोस्टमा ट्रम्पले भेनेजुएलालाई ‘आतंकवाद, लागुऔषध तस्करी र मानव तस्करी’ मा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सो निर्देशन दिएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘आज म भेनेजुएलामा आउने र त्यहाँबाट जाने सबै प्रतिबन्धित तेल ट्यांकरहरूमा पूर्ण र सम्पूर्ण नाकाबन्दीको निर्देशन दिँदैछु ।’

एक हप्ता अघि मात्र अमेरिकाले भेनेजुएलाको तट नजिक एक तेल ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस कदमलाई भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले ‘समुद्री लुट’ भनेर आलोचना गरेका थिए ।

त्यसपछि ट्रम्पले तेल ट्यांकरमा नाकाबन्दीको निर्देशन दिएका हुन् ।, ट्रम्पको यस नयाँ निर्देशनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा आफ्ना वायुसेना र नौसेना तैनाथ गरेको छ । यसमा परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी, जासुसी विमान र १५ हजार सैनिक समावेश रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकाले यस क्षेत्रमा धेरै डुंगामाथि आक्रमण गरेको छ, जसमा अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ ।

अमेरिका भेनेजुएला तनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयन गर्न मतदानको तयारी पूरा, प्रतिनिधि लाइनमा

एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयन गर्न मतदानको तयारी पूरा, प्रतिनिधि लाइनमा
१३ वर्षे अनुसन्धानपछि विकसित ‘खुमल-१८’, कृषिमा थप्दै नयाँ आयाम

१३ वर्षे अनुसन्धानपछि विकसित ‘खुमल-१८’, कृषिमा थप्दै नयाँ आयाम
प्राविधिक भन्छन् : समस्या सुल्झियो, मतदानका लागि तयार छौं

प्राविधिक भन्छन् : समस्या सुल्झियो, मतदानका लागि तयार छौं
अंशु हत्या प्रकरण : एउटा परिवारले छोरी गुमायो, अर्कोले थातथलो

अंशु हत्या प्रकरण : एउटा परिवारले छोरी गुमायो, अर्कोले थातथलो
हुस्सु-कुहिरोले पश्चिम तराईको हवाई सेवा प्रभावित, भैरहवाको भिजिबिलिटी १०० मिटर मात्रै

हुस्सु-कुहिरोले पश्चिम तराईको हवाई सेवा प्रभावित, भैरहवाको भिजिबिलिटी १०० मिटर मात्रै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित