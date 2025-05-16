आन्दोलन चर्किएसँगै बंगलादेशमा भारतीय भिसा केन्द्र बन्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बंगलादेशमा भारतविरोधी आन्दोलन चर्किएपछि भारतीय दूतावासले चटगाउँस्थित भिसा केन्द्र अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ।
- विद्यार्थी नेता उस्मान हादीको मृत्युपछि चटगाउँमा भारतीय उच्चायोग अगाडि धर्ना र सहायक उच्चायुक्तको आवासमा ढुंगा प्रहार भएको थियो।
- पक्राउ परेका १२ जनालाई प्रहरीले लाठिचार्ज गरेर तितरबितर पारेको र सुरक्षा कारण देखाउँदै भिसा केन्द्र बन्द गरिएको छ।
६ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा भारतविरोधी आन्दोलन चर्किएसँगै भारतीय दूतावासले भिसा केन्द्र अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ ।
भारतीय भिसा आवेदन केन्द्र (आईभीएसी) ले चटगाउँस्थित भिसा केन्द्र अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको हो ।
आईवीएसीले हालै चटगाउँमा भएको घटनाले सुरक्षा संवदेनशीलता बढेको भन्दै २१ डिसेम्बर (आज) देखि लागू हुनेगरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्द गरिएको जनाएको छ ।
बंगलादेशमा विद्यार्थी नेता उस्मान हादीको मृत्युपछि बिहीबार राति चटगाउँस्थित भारतीय उच्चायोगको अगाडि केही मानिसले धर्ना दिएका थिए ।
हादी गत वर्ष २०२४ जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको एक अगुवा विद्यार्थी नेता थिए । उक्त आन्दोलनलाई शेख हसिना सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका विभिन्न भिडियोमा हादीको हत्यापछि बिहीबार राति कयौं मानिस जम्मा भएर सहायक उच्चायुक्तको आवासमा ढुंगा हानिरहेको देखिन्छ ।
घटनापछि प्रहरीले लाठिचार्ज गरेर उनीहरूलाई तितरबितर पारेको थियो । प्रहरीले घटनास्थबाट कम्तीमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसअघि १७ डिसेम्बरमा गत वर्षको जुलाई ओइक्या नामक एक समूहले ढाकामा भारतीय दूतावासको कार्यालय घेराबन्दी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि सुरक्षा कारण देखाउँदै बुधबार दिउँसो जमुना फ्युर पार्कस्थित भिसा केन्द्र बन्द गरेको थियो ।
तर, ढाकास्थित भारतीय भिसा केन्द्र अर्को दिननै अर्थात् १८ डिसेम्बरमा पुन: सुचारु भएको थियो ।
