पर्सामा गाडी लिएर हतियारसहित बर्दीमै किन आए भारतीय सुरक्षाकर्मी ?

उनीहरू भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र धोबिनी गाउँपालिका-५ प्रवेश गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मदनप्रसाद चौहानले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

२०८२ पुष ६ गते १३:४४

६ पुस, काठमाडौँ । पर्सामा बर्दीधारी भारतीय सुरक्षाकर्मी गाडीसहित नेपालतर्फ आएका छन् । उनीहरू भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र धोबिनी गाउँपालिका-५ प्रवेश गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मदनप्रसाद चौहानले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘भारतीय सुरक्षाकर्मी गाडी लिएर हतियार भिरेरै हाम्रो भूमिमा शुक्रबार आएका थिए । स्थानीयले अनुमति नलिई किन आएको भनेर प्रश्न गरे पनि उनीहरू जबर्जस्ती गरेर हाम्रो भूमिमा डुले,’ उनले भने, ‘अनुमति नलिई आएका उनीहरू हाम्रो यहाँको प्रहरी चौकीमा पनि गएर निस्किए ।’

भारतीय बर्दीधारी सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयले रोक्ने प्रयास गरेको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भिडिओमा ‘यहाँ यसरी आउनुको के इजाजत छ?’ भन्ने प्रश्न गरेको सुनिन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी आएको थाहा पाएको बताए । ‘भारतीय सुरक्षाकर्मी आएको जानकारी पाइयो,’ उनले भने, ‘पछि हाम्रो प्रहरीसँग समन्वय गरेर फिर्ता भए ।’

पर्सा भारतीय सुरक्षाकर्मी
