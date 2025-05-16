पार्टीका शीर्ष नेता लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे रवि

Photo Credit : तस्बिर- विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलमुक्त भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्।
- लामिछानेसँगै उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेताहरू शिशिर खनाल र सोविता गौतम पनि बालुवाटार पुगेका छन्।
- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनीहरूबीच छलफल जारी रहेको जनाएको छ र लामिछानेले पार्टी कार्यालयमा सरकारको साथमा आफू नेतृत्वको पार्टी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
६ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । शुक्रबारमात्रै कारागारबाट रिहा भएका लामिछाने आइतबार साँझ पार्टीका केही नेताहरूसँगै लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेका हुन् ।
लामिछानेसँगै उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेताहरू शिशिर खनाल र सोविता गौतम बालुवाटार पुगेका छन् ।
लामिछाने जेलमुक्त भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन् । उनीहरूबीच छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
आइतबार दिउँसोमात्रै पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्नेक्रममा लामिछानेले सरकारको साथमा आफू नेतृत्वको पार्टी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4