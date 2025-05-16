+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टीका शीर्ष नेता लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे रवि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते २०:०१
Photo Credit : तस्बिर- विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलमुक्त भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्।
  • लामिछानेसँगै उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेताहरू शिशिर खनाल र सोविता गौतम पनि बालुवाटार पुगेका छन्।
  • प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनीहरूबीच छलफल जारी रहेको जनाएको छ र लामिछानेले पार्टी कार्यालयमा सरकारको साथमा आफू नेतृत्वको पार्टी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

६ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । शुक्रबारमात्रै कारागारबाट रिहा भएका लामिछाने आइतबार साँझ पार्टीका केही नेताहरूसँगै लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेका हुन् ।

लामिछानेसँगै उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेताहरू शिशिर खनाल र सोविता गौतम बालुवाटार पुगेका छन् ।

लामिछाने जेलमुक्त भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन् । उनीहरूबीच छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

आइतबार दिउँसोमात्रै पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्नेक्रममा लामिछानेले सरकारको साथमा आफू नेतृत्वको पार्टी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओली लक्षित रविको टिप्पणी : पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो

ओली लक्षित रविको टिप्पणी : पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो
पार्टीमा फर्किएर रविको चेतावनी- चुनाव बिथोल्न मुन्टो ननिकाल्नू (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

पार्टीमा फर्किएर रविको चेतावनी- चुनाव बिथोल्न मुन्टो ननिकाल्नू (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रवि

प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रवि
रविको उपस्थितिमा रास्वपा बैठक जारी

रविको उपस्थितिमा रास्वपा बैठक जारी
संसद् पुनर्स्थापना भन्दै षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने

संसद् पुनर्स्थापना भन्दै षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने
रविलाई बाजागाजासहित पार्टी कार्यालयमा स्वागत (तस्वीरहरू)

रविलाई बाजागाजासहित पार्टी कार्यालयमा स्वागत (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित