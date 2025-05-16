+
प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रवि

२०८२ पुष ६ गते १७:४९

६ पुस, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न जाने भएका छन् ।

उनी केहीबेरपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार जान लागेका हुन् । निकट स्रोतका अनुसार, लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको भेटघाटको कार्यक्रम साँझ साढे ६ बजेका लागि तय भएको छ ।

भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएपछि हिजो उनी काठमाडौं आएका थिए ।

लगत्तै उनलाई आज पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने
प्रतिक्रिया

