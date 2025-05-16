+
ओली लक्षित रविको टिप्पणी : पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो

आइतबार पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्न भेला भएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले 'पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो' भन्दै ओली लक्षित टिप्पणी गरेका हुन् ।

२०८२ पुष ६ गते १८:२२

६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्न भेला भएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले ‘पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो’ भन्दै ओली लक्षित टिप्पणी गरेका हुन् ।

केही दिन अघि मात्रै सम्पन्न ११औं महाधिवेशनबाट ओली पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचन बिथोल्नका लागि भागेका केही शक्ति आफैं सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीमा फर्किएर रविको चेतावनी- चुनाव बिथोल्न मुन्टो ननिकाल्नू (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

उनले भने, ‘चारतिर घटना घटाइदिने, आफ्नै मान्छे खटाइदिने अनि ऊ वातावरण बिग्रियो, सरकारले सम्हाल्न सकेन भनेर मुन्टो निकाल्न खोज्दैछन् । मुन्टो निकाल्न पर्दैन । चुनावको वातावरण बिगार्न पर्दैन । चुनावमा गए भइगो नि ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले अगाडि भने, ‘पार्टीको चुनाव जितेजस्तै आम चुनाव पनि जिते भैगो ।’

लामिछानेले चुनाव बिथोल्न नपाइने बताए ।

रवि लामिछाने रास्वपा
