प्रजिना : देश छाडेर नउडेको पन्छी

बाल्यअवस्थामा उनले देखेको ‘पपस्टार’ बन्ने सपना केकति पूरा भयो, अब त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा दर्शकले पाइसकेका छन् ।

२०८२ पुष २६ गते ७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रजिना लामिछानेले बाल्यकालदेखि सेलेना गोमेजको फ्यान भएर पपस्टार बन्ने सपना पालिन्।
  • प्रजिनाले अमेरिका र अष्ट्रेलिया जान नचाहेर नेपालमै बसेर संगीतमा काम गरिन्।
  • उनको गीत 'यो शहर' ले २०२२ मा १० लाखभन्दा बढी भ्युज पाउँदै सांगीतिक करियरलाई नयाँ उचाइ दियो।

यो शहर चिसो हुँदैछ
आएर अँगाल न मलाई
तिम्रो चित्र धमिलो हुँदैछ
अघि आई हेर न मलाई …

000

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बुबा कतारमा, आमा कामका लागि घरबाहिर गइरहनुपर्ने । सो समय ३/४ वर्षकी थिइन् प्रजिना लामिछाने । चितवनमा रहेको घरमा उनी एक्ली जस्तै हुन्थिन् । भुलाउन भनेर आमाले प्राय: उनलाई डिज्नी लगाइदिन्थिन्।

त्यहाँ प्रजिनाले हेर्ने शो हुन्थ्यो-विजार्ड्स अफ वेभर्ली प्लेस । त्यसको अलेक्स रुसो उनको प्रिय पात्र थियो । किनकि त्यो भूमिका सेलेना गोमेजको निभाएकी थिइन् ।

त्यो शो र पात्रका कारण प्रजिना सेलेना गोमेजको फ्यान भएकी थिइन् । त्यसको केही वर्षपछि काठमाडौं आएका बखत दिदीले उनलाई सेलेना गोमेज एन्ड द सिन नेचुरल्ली नामक भिडिओ देखाइन् ।

त्यसपछि त प्रजिनाको एउटै सपना बन्यो-जीवनमा मैले पनि सेलेनाले जस्तै गर्ने हो । यस्तै भिडिओ बनाउने हो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म उनी आफ्नो सपना टसको मस भएको छैन।

000

चितवनबाट प्रजिनाको परिवार काठमाडौं सर्‍यो । त्यो बेला प्रजिना भर्खर ७ कक्षा पढिरहेकी थिइन् । स्वभाविक रूपमा उनका लागि काठमाडौंको परिवेश नयाँ भयो । पहिले स्कुल सानो थियो, यहाँ ठूलो थियो । पहिले साथीहरू कम थिए, यहाँ धेरै भए ।

त्यो वातावरणले प्रजिना अन्तरमुखी हुँदै गइरहेकी थिइन् । यता बच्चा बेला देखेको सपना छँदै थियो । जसलाई उनले बाहिर देखाउन सकिरहेकी थिइनन् । भलै आफूलाई उनले ‘स्टार’ सम्झिरहेकी हुन्थिन् । त्यसलाई मूर्त रूप दिने काम स्कुलले गरिरहेको थियो । स्कुलमा उनीहरूलाई संगीत सिकाइन्थ्यो । कार्यक्रमहरूमा गाउन लगाइन्थ्यो ।

त्यस्तैमा विद्यालयमा एउटा कार्यक्रम हुने भयो । जहाँ उनले डुएट गर्ने मौका पाइन् । त्यहाँ उनले गीत गाइरहँदा ‍नतर्कहरू सँगै थिए । दर्शकहरू टन्नै थिए ।

एकअर्थमा उनले सोचेको सपना थियो त्यो । मनमा उनले आफ्नो सपना मूर्त भएको महसुस पनि गरेकी थिइन् ।

000

१२ कक्षा उत्तीर्ण नहुँदै उनले अमेरिका जाने योजना बुनेकी थिइन् । जसको एउटै कारण-पपस्टार बन्नु थियो । उनले यो कुरा साथीहरूलाई पनि भनिरहेकी हुन्थिन् । तर गाएर/गरेर भने देखाउँदिन थिइन् ।

१२ कक्षा सकियो । भिषा आवेदन दिन तयार प्रजिना खुसी थिइन् । यसबीच सँगैको एक साथीलाई इडिभी लट्री पर्‍यो । यही क्रममा उनको अमेरिका जाने मन मरिसकेको हुन्छ ।

त्यो समयमा प्रजिना परिवारमा पूरै भर परेकी थिइन् । एक्लै बस्न आवश्यक पर्ने आधारभूत सीपहरूको उनमा कमी थियो । तर फेरि उनले आँटिन्-अस्ट्रेलिया जाने । आमा मानिरहेकी थिइनन् । उनले जसोतसो फकाइन् । र प्रक्रियालाई अघि बढाइन् ।

त्यो बेलामा उनका लागि संगीत वैकल्पिक थियो । तर, कभर गीतहरू गाएर युट्युबमा हाल्ने काम पनि गरिरहेकी थिइन् । अनि संगीत क्षेत्रमै काम गरिरहेका केही व्यक्तिहरूलाई ती भिडिओहरू पठाइरहेकी पनि थिइन् । यसमा राम्रै प्रतिक्रिया आउन थाल्यो।

धेरैले संगीतमा लाग्न सहयोग गर्ने वचन पनि दिइरहेका थिए । त्यस्ता कुराले उनी दोधारदोधारमा परिरहेकी थिइन् । अर्कोतिर उनले त्यो समयमा इपी (३ देखि ६ वटा गीत समावेश सिंगल र अल्बमको बीचको) निकाल्ने काम पनि थालेकी थिइन् ।

यसैबीच उनले ठूलो निर्णय लिइन्-विदेश नजाने । नेपालमै बसेर केही गर्ने ।

000

नेपाल बस्ने भएपछि खासै केही नसोचेर स्नातकमा भर्ना भइन् । तर, संगीतको काम भइरहेको थिएन । इपीको प्रोडक्सन पनि रोकिएसरह थियो । नेपाल बस्ने निर्णय लिनुअघि ज-जसले संगीतमा लाग्न सहयोग गर्ने बताइरहेका थिए, उनीहरू पनि पछाडि सरिरहेका थिए ।

त्यहीबीच कोभिड महामारी आयो । लकडाउन भयो । बाहिर जान सक्ने अवस्था भएन । व्यक्तिगत रूपमा समेत उनका लागि त्यो समय निकै कठिन थियो । तर उनले गीतहरू लेखिरहेकी थिइन् । ‘हामी’, ‘यो शहर’, ‘डन्ट ह्याभ टू’, ‘शब्दहरू’ त्यही समयमा उनले लेखेका गीतहरू हुन् ।

त्यस्तैमा उनको इपी तयार हुन्छ-नाइन्टिन । यसमा एक्सपेक्टेस’, दोज् डेज्, ऋतु, ‘घोस्ट’ गरी जम्मा चार गीत छन् । ती सुन्दा उनमा पश्चिमा संगीतको भयंकर प्रभाव देखिन्छ । यी गीतहरू उनले १७ वर्ष हुँदा लेखेकी थिइन् । १९ वर्षको हुँदा रिलिज भएको थियो । अनि इपीको नाम नै नाइन्टिन राखिदिइन् । यो इपी उनले भने जस्तो चलेन ।

त्यसको केही समयपछि अर्थात् २०२२ मा उनले आफ्नो पहिलो हिट सिङ्गल ‘यो शहर’ रिलिज गरेकी थिइन् । २ मिनेट ५३ सेकेन्ड लामो यो गीत पनि सुरुमा चलेको थिएन । तर पछि एक महिनामा नै गीतलाई १० लाख बढी भ्युज प्राप्त भएको थियो ।

000

‘यो शहर’ले उनको सांगीतिक करियरलाई अर्को तहमा पुर्‍याएको थियो । कुनै बखत समय प्रतिकूल नभएर अमेरिका/अष्ट्रेलिया नउडेकी प्रजिनाले संगीतमा स्थिर उडान भरेको यही गीत पछि हो ।

आज ‘यो शहर’ साँच्नै उनले भनेजस्तै चिसो भइरहेको छ । कुरुप भइरहेको छ । जब उनका कोही फ्यानहरू ऐकान्तिक महसुस गर्छन्, अथवा ‘लो’ महसुस गर्छन् – यो शहर सुरु भइहाल्छ । यसको प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै पाइन्छ ।

त्यसयता प्रजिनाले भारतीय पपस्टार बादशाह, वाङ्देन शेर्पा लगायतका कलाकारहरूसँग सहकार्य गरिसकेकी थिइन् । विशेषत: इन्डी शैलीको प्रशंसकका लागि उनी खुराक हुन् । उनको पातलो लाग्ने स्वर निकै प्रेमिल सुनिन्छ । जसले पछिल्लो पुस्तालाई हुरुक्कै पारेको छ ।

बाल्यअवस्थामा उनले देखेको ‘पपस्टार’ बन्ने सपना केकति पूरा भयो, अब त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा दर्शकले पाइसकेका छन् । उनका लागि त त्यो सपना स्कुलमा मञ्चमा उभिएर गाउँदा नै भएको थियो । अब आश्यक त्यसमा रमाइरहने हो ।

केही समयअघि मात्रै उनलाई अर्को बज्रपात पर्यो । राम्रो हुँदै गइरहेको उनको युट्युब च्यानल ह्याक भयो । फिर्ता ल्याउन उनले सक्ने कोसिस गरिन् । हातमा केही लागेन । अहिले त नयाँ च्यानल नै खोल्नु परेको अवस्था छ । फेरि रिस्टार्ट जस्तो ।

हालैमात्र रजत वर्ष पार गरेको उनको जीवन नै बारम्बार रिस्टार्ट भइरहेको जस्तो देखिन्छ । सायद अब उनको गाडी रोकिनेवाला छैन ।

साँच्ची, उनी उडानमा छिन् । पन्छी झैं ।

