चार जनाको उम्मेदवारी फिर्तापछि स्याङ्जामा २४ उम्मेदवार कायम

अनलाइनखबर
२०८२ माघ १० गते ९:३९

१० माघ, स्याङ्जा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जामा उम्मेदवारी दिएका चार जनाले नाम फिर्ता लिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाको स्वरूप प्रस्ट भएको छ । उम्मेदवारी फिर्ता भएसँगै जिल्लामा अब २४ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र प्रसाद गौतमका अनुसार स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज नेपाली दर्जीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । यस्तै, क्षेत्र नं. २ मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का टीकाराम रेग्मी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम पाण्डे र दिलीप श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रलोपाका उम्मेदवार रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार झविलाल डुम्रेलाई समर्थन गर्ने सहमति भएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका छन् । रास्वपा र प्रलोपाबीच भएको सहकार्यका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

सुरुमा छ जना स्वतन्त्रसहित २८ जनाको उम्मेदवारी परेको स्याङ्जामा अब २४ जनाको उम्मेदवारी कायम छ । तीमध्ये तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् ।

स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ मा को-को मैदानमा ?

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसबाट भरतराज ढकाल, नेकपा एमालेबाट मिनप्रसाद गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शैलेन्द्र घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. धनन्जय रेग्मी उम्मेदवार छन् ।

यस्तै, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट अर्जुनकुमार गुरुङ, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट यामबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुकुमबहादुर राना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रविन्द्र मल्ल, नेकपा माओवादीबाट सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रनबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट पिरन गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अशोक बिष्ट चुनावी दौडमा छन् ।

क्षेत्र नं. २ मा १२ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा

स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसबाट भागवत प्रकाश मल्ल, नेकपा (एमाले)बाट खिमबहादुर थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट झविलाल डुम्रे उम्मेदवार छन् ।

यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट पदमबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट हरिदेव थापा, जय मातृभूमि पार्टीबाट धनबहादुर थापा, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट तेजबहादुर थापा, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट खर्कबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रविन पाठक मैदानमा छन् ।

स्वतन्त्रतर्फ खिमबहादुर क्षेत्री र सागर थापा मगरको उम्मेदवारी पनि कायम छ । उम्मेदवारी फिर्तापछि दलगत समीकरण र स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थितिले स्याङ्जाको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप चासोको विषय बनेको छ ।

स्याङ्जा
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
