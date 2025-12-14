+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

98/7 (17.1)
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

140/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१७ बलमा ४३ रन आवश्यक

Nepal Women

98/7(17.1)
vs

Netherlands Women

140/5(20)
WC Series
Nepal Women
98/7 (17.1)
VS
१७ बलमा ४३ रन आवश्यक
Netherlands Women
140/5 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

स्याङ्जामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते ११:४५

८ माघ, स्याङ्जा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको छैन । तोकिएको समयभित्र कसैले पनि उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी विरोध नदिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल २८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १३ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस क्षेत्रमा ११ जना विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार छन् भने दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा तीन जना स्वतन्त्रसहित १५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

उजुरी नपरेपछि दर्ता भएका सबै उम्मेदवारको मनोनयन कायम रहेको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अब उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गर्ने, इच्छुकले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने समय दिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाइनेछ ।

मतदान मिति नजिकिंदै जाँदा जिल्लामा चुनावी माहोल तातिंदै गएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थापकीय तयारीलाई पनि तीव्र बनाइएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका भरतराज ढकाल, नेकपा (एमाले) का मिनप्रसाद गुरुङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शैलेन्द घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. धनञ्जय रेग्मीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार ढकाल र रास्वपाका रेग्मी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएका हुन् भने नेकपा एमालेका गुरुङ पूर्व प्रदेश सांसद हुन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल, नेकपा (एमाले) का खिमबहादुर थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झविलाल डुम्रेलगायत उम्मेदवार मैदानमा छन् । काङ्ग्रेसका उम्मेदवार मल्ल पूर्व प्रदेश सांसद हुन् भने नेकपा एमालेका थापा दुईपटक कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बनिसकेका छन् । यता, रास्वपाका डुम्रे पहिलोपटक चुनावी मैदानमा उत्रेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बाँकी सबै प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी फागुन २१ गतेको मतदान शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

-राम बहादुर रोकाहाबाट

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाही ४: उम्मेदवारको लक्ष्य प्रधानमन्त्री, जनताको अपेक्षा पानी–बिजुली

सर्लाही ४: उम्मेदवारको लक्ष्य प्रधानमन्त्री, जनताको अपेक्षा पानी–बिजुली
इजाजत प्राप्त हतियार माघ २० गतेभित्र बुझाउन पर्सा प्रशासनको आग्रह

इजाजत प्राप्त हतियार माघ २० गतेभित्र बुझाउन पर्सा प्रशासनको आग्रह
पर्वतमा अर्जुन-पदमको तेस्रो भेट : सत्ताबाट फालिएका साझेदारलाई तेस्रो व्यक्तिको डर

पर्वतमा अर्जुन-पदमको तेस्रो भेट : सत्ताबाट फालिएका साझेदारलाई तेस्रो व्यक्तिको डर
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिंदै

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिंदै
धनुषा-३ : पुरानाको विरासत, नयाँको विश्वास

धनुषा-३ : पुरानाको विरासत, नयाँको विश्वास
राजनीतिमा महिला : पुरुषसत्ताका लागि भर्‍याङ!

राजनीतिमा महिला : पुरुषसत्ताका लागि भर्‍याङ!

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित