हातहतियार बुझाउन गोरखा प्रशासनको आग्रह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले माघ २० गतेभित्र इजाजत प्राप्त र अवैध हातहतियार प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ।
- सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन हातहतियार बुझाउन भनिएको बताए।
- उनले भने, 'नबुझाए कानुनी कारबाही हुन्छ।'
८ माघ, गोरखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इजाजत प्राप्त हातहतियारहरु बुझाउन आग्रह गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्र अवैध रुपमा रहेका तथा इजाजत प्राप्त हातहतियारहरू प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावारणमा सम्पन्न गर्न हातहतियार बुझाउन भनिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए । ‘यही माघ २० गतेभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकैको प्रहरी इकाइहरुमा हतियार बुझाउन भनेका छौ,’ उनले भने, ‘नबुझाए कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4