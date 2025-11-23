ओलीसँग मतान्तर फराकिलो भएपछि दमक पुगे बालेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह २२ फागुनमा विराटनगर विमानस्थल हुँदै मोरङको उर्लाबारी पुगेका छन्।
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा बालेन शाहले ६ हजार ५५१ मत प्राप्त गरी ५ हजार १२३ मतान्तरले अग्रता बनाएका छन्।
- उनले एमाले उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीलाई १ हजार ४२८ मतमा पछि पार्दै फराकिलो अग्रता बनाएका छन्।
२२ फागुन, विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापाको दमक पुगेका छन् । शुक्रबार दिउँसो विराटनगर विमानस्थल हुँदै उनी दमक पुगेका हुन् ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा जाने तयारीमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेका बेला फराकिलो अग्रता बनेपछि उनी यो क्षेत्र आएका हुन् । बिहीबार हेलिकप्टर मार्फत आएका उनी आधा बाटोबाटै काठमाडौं फर्किएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उनले मतान्तर बढाएका छन् । बालेनले ५ हजार १२३ को मतान्तर बनाएका हुन् । बालेनले ६ हजार ५५१ मत प्राप्त गरेका छन् । पछिल्लो परिणाम अनुसार एमाले उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले १ हजार ४२८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
