झापा उडेका बालेन किन काठमाडौं फर्किए ?

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह काठमाडौंबाट झापा जान हेलिकप्टरमा चढेर फर्किएका छन्।
- हेलिकप्टर ओखलढुंगाको आकाशमाथि पुगेपछि मौसमको कारण नभई काठमाडौं फर्किएको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ।
- बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सुरक्षासँग जोडेर फर्किएको दाबी गरेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले सुरक्षा चुनौतीका कारण नफर्किएको स्पष्ट पारेको छ।
२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंमा मतदान गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा -५ जान लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) झापा नपुगेकी फर्किए ।
हेली एभरेस्टको नाइन एन एओबी उडानमार्फत काठमाडौंबाट झापा जान भनि शाहसहित ५ सदस्यीय टोली प्रस्थान गरेको थियो ।
९ः१२ बजे काठमाडौंबाट झापाका लागि हेलिकप्टर उडेको थियो । करिब आधा घण्टाको उडानपछि शाह चढेको हेलिकप्टर झापा नगई काठमाडौं नै फर्कियो ।
विमानस्थल स्रोतका अनुसार ओखलढुंगाको आकाशमाथि पुगेपछि हेलिकप्टर काठमाडौं फर्केको थियो । विमानस्थल स्रोतले मौसमका कारण भने उक्त हेलिकप्टर नफर्किएको बताएको छ । ‘काठमाडौं नै फर्किनुपर्ने खालको खराब मौसम थिएन । अन्य केही कारणले उहाँहरु फर्किनु भएको होला’ विमानस्थल स्रोत भन्छ ।
यता बालेनको सचिवालयले भने यसलाई सुरक्षासँग जोडेको छ । सुरक्षा निकायबाटै झापा जाँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले नआइदिन अनुरोध भएपछि फर्किएको उनको सचिवालयको दाबी छ ।
तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी बसुन्धरा खड्काले भने आफूहरूले हेलिकप्टर नै युटर्न गर्न नलगाएको बताएकी छिन् । ‘हामीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नआइदिन भनेका छैनौं । यहाँ शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइरहेको छ । उहाँहरु आफैंले नै सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छ भनेर फर्किएनु भएको भए हामीलाई थाहा हुने विषय भएन’ एसपी खड्काले भनिन् ।
