+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वप्रकाशको आग्रह- कांग्रेस बदलिएर आएको छ, पहिलो दल बनाइदिनुस्

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी आफू बदलिएर देश बदल्ने संकल्प गरेर आएको छ,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘यसैले नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल बनाउनुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते २१:१५

९ फागुन, झापा । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मुलुकको ‘पहिलो दल’ बनाइदिन मतदातासँग आग्रह गरेका छन् । शनिबार झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को बुद्ध शान्ति-४ मा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति शर्माले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी आफू बदलिएर देश बदल्ने संकल्प गरेर आएको छ,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘यसैले नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल बनाउनुपर्छ ।’ अहिले देशमा विषम परिस्थिति रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो बेला चुनावमा हार्ने र जित्ने कुरा सामान्य रहेको बताए । ‘तर विषम परिस्थितिमा देशलाई कसले सम्हाल्न सक्छ, त्यो मुख्य कुरा हो,’ शर्माले भने ।

यस्तो बला मुलुकलाई सही नेतृत्व गरेर निकास निकाल्ने क्षमता कांग्रेससँग मात्रै भएको उनले दाबी गरे । ‘नेपाली कांग्रेसलाई जनताले जिताएर पहिलो पार्टी बनाउँछन्,’ उनले अगाडि भने ।

आवेगमा आएर लहैलहै र झोक्किएर मतदान नगर्न पनि उपसभापति शर्माले आह्वान गरे । उनले भने, ‘बदलिएको नेपाली कांग्रेसलाई ढुक्क भएर मतदान गर्न जेनजी भाइबहिनीहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’ –रासस

झापा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विश्वप्रकाश शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गौरीगन्ज दर्पणका सम्पादक मदन राजवंशीको विश्लेषणमा झापा ५ को भिडन्त

गौरीगन्ज दर्पणका सम्पादक मदन राजवंशीको विश्लेषणमा झापा ५ को भिडन्त
ओली-बालेनलाई कन्काईको बाँसेपुल तर्न लाग्नेछ सय रुपैयाँ

ओली-बालेनलाई कन्काईको बाँसेपुल तर्न लाग्नेछ सय रुपैयाँ
झापाका मतदातामाझ ओलीले भने- एमाले सिध्याउन आगो लगाए

झापाका मतदातामाझ ओलीले भने- एमाले सिध्याउन आगो लगाए
मतदाता शिक्षा : झापामा १३१ जना स्वयंसेवक परिचालन

मतदाता शिक्षा : झापामा १३१ जना स्वयंसेवक परिचालन
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोल र गोलीसहित एक जना पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोल र गोलीसहित एक जना पक्राउ
केपी ओली झापा आउँदै, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा

केपी ओली झापा आउँदै, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित