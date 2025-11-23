+
गोरखामा ३ बजेसम्म ४५ प्रतिशत मत खस्यो

गोरखामा दिउँसो ३ बजेसम्म ४५ प्रतिशत मत खसेको छ ।

२०८२ फागुन २१ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखामा बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म ४५ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
  • जिल्लाको कुल मतदाता २ लाख २९ हजार ५८ मध्ये १ लाख ५ हजार ४८ मत खसेका छन्।
  • मत खसेका मध्ये ५३ हजार ५२४ महिला र ५१ हजार ५२४ पुरूष रहेका छन्।

२१ फागुन, काठमाडौं । गोरखामा दिउँसो ३ बजेसम्म ४५ प्रतिशत मत खसेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यो बिहीबार मध्याह्न ३ बजेसम्मको तथ्याङ्क हो ।

कुल मतदातामध्ये १ लाख ५ हजार ४८ मत खसेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ५३ हजार ५२४ महिला र ५१ हजार ५२४ पुरूष छन् । जिल्लाको कुल मतदाता २ लाख २९ हजार ५८ छन् । सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको बताइएको छ ।

गोरखा
