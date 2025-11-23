नाम्रुङ मतदान केन्द्रमा खस्यो २५ मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ फागुन, काठमाडौं । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका-४ को लार्के बजार स्वास्थ्य चौकी मतदान केन्द्रमा साढे ५ घण्टाभित्र जम्मा २५ मत खसेको छ ।
जम्मा ८७ मत रहेको यो केन्द्रमा दिउँसो साढे १ बजेसम्म पुरुष १५ र महिला ९ जनाले मात्रै मत खसालेको मतदान अधिकृत राजेन्द्र खनालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
