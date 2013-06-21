उद्योगसँग निगमले भन्यो- अनावश्यक ग्यास भण्डारण नहोस्, हरेक दिन विवरण दिनुस्

३० फागुन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने(एलपी) ग्यासको अनावश्यक भण्डारण नगर्न विक्रेताहरूसँग आग्रह गरेको छ । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत निगमले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
निगमले अहिलेको परिस्थितिमा आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाएर उपभोक्ताको मागबमोजिम ग्यास पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आधा सिलिन्डरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस्तै अर्को व्यवस्था नभएसम्म उद्योगहरूले सिलिन्डरमा ७.१ केजी ग्यास ९५५ रुपैयाँमा बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भनेको छ ।
यस्तै निगमले मुलुकभरिका ग्यास उद्योगीलाई आफ्ना विक्रेताको विक्री गर्ने मात्रा, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित हरेक दिन बिहान १० बजे भित्र सार्वजनिक गरी निगमलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । सो जानकारी उपभोक्तालाई समेत दिन निगमले निर्देशन दिएको छ ।
अहिलेलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ग्यास विक्री वितरण गर्न भनेको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको विश्वव्यापी असर परे पनि निगमले नेपालमा नियमित रूपमा आपूर्ति गरी विक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न पुनः अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
