सडकबाट जेनजीको प्रश्न– कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोइ ?

केही दिनयता समाजिक सञ्जालबाटै सरकारमाथि दबाब छेडेका जेनजी आइतबार भने माइतीघर मण्डलामा देखिए । गत भदौमा आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याएका उनीहरू आइतबार कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गर्दै सडकमा उभिए ।

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ चैत १ गते २१:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी अगुवाहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनकारीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ७६ जनाको मृत्युको सत्यतथ्य खुलाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
  • सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको र विस्तृत विवरण भोलि सार्वजनिक हुने बताएको छ।

१ चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा आन्दोलन गर्ने अधिकांश जेनजी अगुवाका ‘प्रोफाइल पिक्चर’ बनेको छ– कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खोइ ? रातो पृष्ठभूमिमा जेनजी आगुवाले प्रतिवेदन माग गर्दै लेखिएको तस्वीर प्रोफाइल पिक्चर बनाएका देखिन्छन् ।

केही दिनयता समाजिक सञ्जालबाटै सरकारमाथि दबाब छेडेका यी जेनजी आइतबार भने माइतीघर मण्डलामा देखिए । गत भदौमा आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याएका उनीहरू यस पटक चैते हावाहुरी छलेर सडकमा उभिए ।

जेनजी अगुवामा डर देखिन्थ्यो– कतै यसअघिका आयोगका प्रतिवेदनझैँ जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन पनि लुकाइँदै त छैन ? जेनजी नेता लक्ष्मी घिमिरेले बोकेको प्लेकार्डले सन्देहपूर्वक प्रश्न गरिरहेको थियो, ‘मल्लिक आयोग प्रतिवेदन पढ्न ३५ वर्ष र अझै, रायमाझी आयोग प्रतिवेदन पढ्न १९ वर्ष र अझै, लाल आयोग प्रतिवेदन पढ्न ८ वर्ष र अझै, अब कार्की आयोगको कहिले सक्किने हो कुन्नि ?’

यसरी विभिन्न नारा बोकेका प्लेकार्ड देखाउँदै उनीहरू प्रदर्शनमा थिए । जेनजी अगुवा ऋषि थापाको प्लेकार्डले भन्दै थियो– रिलिज द रिपोर्ट ! रिलिभ द ट्रुथ !

ऋषि थापा

माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, भदौ २३ गते आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाइयो, २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार जलाइयो । कसले गोली चलायो, किन चलायो र संसद् भवन किन जले ? यसको सत्यतथ्य सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले गौरीबहादुर कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा आएको उनको भनाइ छ ।

‘१० हजार पन्नाभन्दा बढीको भनिएको यो प्रतिवेदन तयार भइसके पनि सार्वजनिक भएको छैन । जसका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । आम नागरिकले त्यो दिन के भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो सरकारले मुख्य कार्यभार सम्हालिसकेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु यो सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी हो । मल्लिक, लाल, लामिछाने आयोगका प्रतिवेदन जस्तै यो पनि दराजमा थन्किन नदिन हामी दबाब दिइरहेका छौं । हाम्रो पुस्ताले गरेको विद्रोहको सत्य निष्पक्ष रूपमा आम नागरिकसामु आउनुपर्छ ।’

प्रदीप ज्ञवाली

यही सरकारले बनाएको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने जोड ज्ञवालीको छ । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यस्तै, जेनजी अगुवा मोनिका निरौला पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै माइतीघरमा थिइन् । उनको प्लेकार्डमा पनि लेखिएको थियो– रिलिज द रिपोर्ट । रिलिभ द ट्रुथ ।

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । संक्षिप्त वा सजाइएको होइन, पूरै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ निरौलाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो हाम्रो सूचनाको हक पनि हो । ७६ जनाले ज्यान गुमाए, के कारणले गुमाए, को जिम्मेवार छ भन्ने सत्य थाहा पाउनुपर्छ ।’

प्रतिवेदन हातमा पर्दा पनि सार्वजनिक नहुनुले पुराना आयोगहरू जस्तै यो पनि लुकाइने हो कि भन्ने संशय बढेको निरौलाको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । प्रतिवेदन आएन भने हामी निरन्तर सडक संघर्ष गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

निरौलाका अनुसार, उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए, मिडियामार्फत सन्देश सुनाए, प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक भेट्ने कोसिस पनि गरे । चुनावअघिदेखि नै प्रयास जारी राखे । फागुन २१ पछि पनि प्रयास छाडेनन् । तर समय नमिलेपछि अब सडकमै आएर प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नदेखेको निरौलाको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय

‘यो आज मात्र होइन, निरन्तर चल्छ । भोलि पनि ११ बजे यहीँ भेट्छौं । सडकमा नआउँदै पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन खै ?’ अभियान चलाएकै थियौँ,’ उनले भनिन् ।

जेनजी अगुवा माजिद अन्सारी माइतीघरमा जेनजी अगुवाहरूको घेरा भित्र माइकिङ गरिरहेका थिए । उनले ‘ए, लाजले मर’ भन्दा अरूले ‘हाहाहा…’ गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अन्यभन्दा सिर्जनात्मक देखिएको यो शैलीलाई कतिपयले भारतीय विश्वविद्यालय जेएनयूको झल्को दिने किसिमको प्रदर्शन भन्दै दाँजिरहेका थिए ।

माजिद अन्सारी

अन्सारीका अनुसार, आम जनताले यस विषयमा सत्यतथ्य थाहा पाउनुपर्छ भनेर दबाब दिइएको हो । भदौ २३ गते के भयो, २४ गते के भयो ? कसले गोली चलाउन लगायो ? कसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र सेनाको परमाधिपतिको कार्यलय जलायो ? नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।

‘हामी हाम्रै सरकारले बनाएको प्रतिवेदनबाट सत्यतथ्य थाहा पाउन चाहन्छौँ, कुनै विदेशी एजेन्सी र संस्थाको न्यारेटिभ होइन,’ अन्सारीले भने, ‘हामीलाई फ्याक्ट चाहिएको छ । हामी राजा–महाराजाको पालामा छैनौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । सार्वभौम जनताले सत्य थाहा पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु यो सरकारको दायित्व रहेको अन्सारीले बताए । प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराएपछि आफूले ड्युटी पूरा भएको बताए पनि त्यो सत्य नभएको उनको दाबी छ । ‘सरी ! म्याडम प्राइममिनिस्टर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी तपाईंको दायित्व पूरा हुँदैन,’ उनले भने ।

लक्ष्मी घिमिर

जेनजी अगुवा लक्ष्मी घिमिरको खोज पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै हो । माइतीघर आएकी उनी भन्छिन्, ‘भदौ २३ गते युवाहरूको रगत बग्यो । २४ गते देश जल्यो । त्यसको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगले चुपचाप प्रतिवेदन बुझायो ।’

घिमिरेका अनुसार, उनीहरूले आयोगले पटकपटक म्याद थप्दा पनि समय दिएर सहयोग गरे । तर अब यो चुपचाप हस्तान्तरण स्वीकार्य छैन । लोकतन्त्रमा सत्य उजागर हुनुपर्छ । मल्लिक आयोग ३५ वर्ष, रायमाझी १९ वर्ष, लाल आयोग ८ वर्षदेखि सार्वजनिक भएन । यो पनि दराजमा थन्क्याइने हो कि भन्ने डर छ ।

‘जनताले सत्य जान्नुपर्छ, न्याय अनुभूति गर्नुपर्छ । पहिला पूर्ण सार्वजनिक गरेर मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

डालिया पाठक

माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेकी डालिया पाठकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘शहीदहरूले न्याय पाउनुपर्छ । के भयो ? कसले घुसपैठ ग‍र्यो ? सरकार र पार्टीहरूको संलग्नता के थियो ? यो थाहा नपाई न्याय हुँदैन ।’ यसरी माइतीघरमा उभिएर प्रदर्शन गरिरहेकी उनको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘मल्लिक, रायमाझी, लाल अनि अब कार्की ?’

जेनजीहरूलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन किन अहिले नै चाहियो ? अर्को सरकार आउला अनि गर्ला भन्ने पनि होला नि ? सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा आफूले देखेका यस्ता प्रश्नबारे जवाफ दिँदै जेनजी अगुवा अर्नब चौधरीले थपे, ‘यो आन्दोलनबाट जन्मेको सरकार हो । त्यसैले यसैले हातमा परिसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु विश्वसनीय हुन्छ । अरूले सत्य लुकाउने डर छ ।’

अर्नब चौधरी

प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी कार्यान्वयन जाँदा चाहिँ के समस्या ? यस्तो अवस्थामा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने चौधरीको भनाइ छ । ‘ब्ल्यांकेटमा राखेर आफ्नालाई बचाउने, एकतर्फी कारबाही गर्ने भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?,’ चौधरीको प्र्रश्न छ ।

यिनै विषयमा बोल्दै जेनजी अगुवा अमित खनाल ‘ऊर्जा’ सन्देह व्यक्त गर्छन्, ‘यो स्वतन्त्र सरकार बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै निष्पक्ष छानबिन थियो, कुनै राजनीतिक प्रभाव नहोस् भनेर । अब पनि काटछाँट गरेर सार्वजनिक गरे हामीले कसरी न्यायपूर्ण मान्ने ? कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाओस् ।’

अमित खनाल

तर, सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । यद्यपि, सोमबारसम्ममा प्रतिवेदन विस्तृतमा आउने पनि बताएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे विस्तृत विवरण भोलि सार्वजनिक हुने बताउँदै अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने, अहिले भएको निर्णय यत्ति हो । यो भित्र सबै चिज पर्छ । यसको विस्तृत चाहिँ भोलि आउँछ । यति बुझ्नुस् न अहिले ।’

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कार्की आयोग प्रतिवेदन
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

रास्वपाले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले भत्ता नपाउने

कांग्रेस किल्ला भत्काउने पूर्वशिक्षक राजन

एनआरएनएको अध्यक्ष हेमराज शर्मालाई बनाउने सहमति

मधेशवादी दलको भरोसा बालेनतिर

नेपालमा चीन र भारतका आफ्नै स्वार्थ छन्, तर चुनाव गराउनेमा दुवैको स्वार्थ मिल्यो

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

