‘जलाकी’ मा कलाकार हेरफेर : धीरज बाहिरिएपछि सोनम शीर्ष भूमिकामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १३:१७
  • फिल्म 'जलाकी' को छायांकन कास्कीमा भइरहेको छ र अभिनेता धीरज मगरले सहमतिमै फिल्म छाडेको निर्देशक अशोक थापाले बताए।
  • धीरजको ठाउँमा सोनम तोप्देन शीर्ष भूमिकामा आउनेछन् र दोस्रो लिडमा अस्तित्व भट्टचन रहनेछन्।
  • फिल्मले मगर समुदायको आस्थाको प्रतीक ढुङगाले चिनेको स्तम्भलाई बुझाउँछ र छायांकन नेपालका विभिन्न स्थान र दक्षिण कोरियामा हुनेछ।

काठमाडौं । अहिले कास्कीका विभिन्न थलोमा अशोक थापाको निर्देशनमा फिल्म ‘जलाकी’ को छायांकन भैरहेको छ । तर, छायांकनकै बीचमा यो फिल्मलाई लिएर नयाँ अपडेट छ ।

शीर्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका अभिनेता धीरज मगरले छायांकनको बीचमा फिल्म छाडेको खबर छ । सहमतिमै मगरले फिल्म छाडेको जानकारी निर्देशक थापाले गराएका छन् ।

सुरुमा धीरजको ठाउँमा सोनम तोप्देन थिए । ‘ऐरी’ को छायांकन बेला खुट्टा भाँचिएर घाइते भएपछि उनी प्रोजेक्ट केही समय बाहिरिए । निर्माताले धीरजलाई लिएर पहिलो चरणको छायांकन पनि गरेका हुन् ।

तर, तोप्देन निको भएर काममा फर्किएपछि धीरज बाहिरिएका हुन् । मेकरले धीरज र उपासनाको रोमान्टिक पोस्टर पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था थियो ।

महिलातर्फको शीर्ष भूमिकामा उपासनासिंह ठकुरी छिन् । ठकुरीले निर्देशक मगरसँग ‘खुश्मा’ पछि दोस्रोपटक सहकार्य गरेकी हुन् । उनले यो फिल्मबाट राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि जितेकी थिइन् ।

धीरज बाहिरिएसँगै अब ‘जलाकी’ को शीर्ष भूमिकामा सोनम देखिनेछन् । दोस्रो लिडमा चाहिँ अस्तित्व भट्टचन हुनेछन् ।

त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित यो फिल्ममा शिल्पा मस्के, माओत्से गुरुङ, बुद्धि तामाङ, संगीता थापा मगर, साहारा हाङमा लिम्बु, राजु रेग्मी मगर, खड्क बहादुरको पनि अभिनय हुनेछ । यो फिल्मबाट ‘मिस सिक्किम’ साहारा हाङमा लिम्बुले नेपाली फिल्ममा डेब्यू गर्दैछिन् ।

‘जलाकी’ले मगर समुदायको आस्थाको प्रतिकको रुपमा मानिने ढुङगाले चिनेको स्तम्भलाई बुझाउँछ । कसैको सम्झना र मायाको प्रतिकको रुपमा मानिने यो फिल्मको छायांकन तीन चरणसम्म चल्ने जनाइएको छ । रुकुम, रोल्पा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पोखरासहित दक्षिण कोरियामा समेत छायांकन गर्ने तयारी छ ।

सम्बन्धित खबर

अनुष्कालाई ‘मिस वर्ल्ड’ संगठनको बधाई

पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै ‘सुन गुफा’

सांसदहरूलाई रविले भने– प्रशस्त पानी पिउनू, लामो समय शौचालय नरोक्नू

नारायणगढ-मुग्लिन सडकका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा   

आजको दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को टुंगो लागेको छैन : रवि लामिछाने

रास्वपामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति रविले मागे माफी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

