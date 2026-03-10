+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिलानो रनवे’ मा सेलिब्रेटी फेसन : माल्भिका, श्वेता, भियोमा बने शो-स्टपर (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १४:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फागुन १३ गते काठमाडौंको क्लब नोभामा ‘मिलानो रनवे भोल्युम ५’ फेसन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
  • कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा, अभिनेता आशिर्वाद क्षेत्री, अभिनेत्री श्वेता खड्का, र्‍यापर भियोमा लगायत सेलिब्रेटीको उपस्थिति थियो।
  • मिस युनिभर्स नेपाल २०२५ सान्या अधिकारी र मिस्टर नेपाल इन्टरनेशनल २०२४ क्षितिज श्रेष्ठ लगायतले फेसन शोमा भाग लिएका थिए।

काठमाडौं । ‘मिलानो रनवे भोल्युम ५’ फेसन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फागुन १३ गते काठमाडौंको क्लब नोभामा आयोजित कार्यक्रममा फेसन, मनोरञ्जन र ग्ल्यामर क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा, अभिनेता आशिर्वाद क्षेत्री, अभिनेत्री श्वेता खड्का, र्‍यापर भियोमा लगायत सेलिब्रेटीको उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी मिस युनिभर्स नेपाल २०२५ सान्या अधिकारी, मिस एसिया प्यासिफिक नेपाल २०२५ प्राप्ति रानाभाट, मिस हङकङ नेपाल २०२६ दीपमाला, मिस्टर नेपाल इन्टरनेशनल २०२४ क्षितिज श्रेष्ठ, मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०२५ उरुषा भण्डारी तथा मिस नेपाल कोस्मो २०२५ दीपशिखा खनाल पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

फेसन शोमा विभिन्न डिजाइनरका आकर्षक परिधानहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । नयाँ ट्रेन्ड र सिर्जनात्मक डिजाइनमार्फत नेपाली फेसन उद्योगको सम्भावना प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले नेपाली फेसन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । साथै, यस्ता कार्यक्रमले नयाँ मोडल तथा डिजाइनरलाई प्लेटफर्म प्रदान गर्ने विश्वास समेत गरिएको छ ।

तस्वीरहरू : मिलानो रनवे

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
मिलानो रनवे सेलिब्रेटी फेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
दिउँसै अँध्यारो भएको बुटवल (१५ तस्वीर)

लुम्बिनीमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सव सुरु

यूएईमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा ७ नेपाली पक्राउ 

भेरी करिडोर : लासीक्याप-सिसौल सडकखण्ड निर्माणका लागि उच्चस्तरीय छलफल

गगनको राजीनामाबारे केसी- बदल्छु भनेर हिंडेको क्याप्टेनले बीचमै छाड्न मिल्दैन

कांग्रेस बैठकमा लिखित रूपमा दुई वटा प्रस्ताव पेस (प्रस्तावपत्र सहित) 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित