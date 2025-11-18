कांग्रेस बैठकमा लिखित रूपमा दुई वटा प्रस्ताव पेस (प्रस्तावपत्र सहित) 

सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले बैठकमा लिखित रूपमा पेस भएका दुई प्रस्ताव फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १४:३२

६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई वटा प्रस्ताव पेस भएका छन् । अहिले दिउँसोबाट सुरु भएको बैठकमा सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरी दुई प्रस्ताव पेस भएका हुन् ।

सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले बैठकमा लिखित रूपमा पेस भएका दुई प्रस्ताव फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्ता छन् बैठकमा पेस भएका लिखित प्रस्ताव :

May be an image of text that says "नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०६२ चैत्र ٤ गते बैठकको प्रस्तावहरु ។. नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति श्री गगनकुमार थापाले सभापति पदवाटदिन पदबाट दिनू भएको राजीनामा सम्बन्धमा। २. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन- २०६२ को सम्बन्धमा। प्रारम्भिक समिक्षा"

कांग्रेस बैठक : सकियो धारणा राख्ने क्रम, अर्को बैठक शनिबार

सहमहामन्त्री मन्सुर बोल्दा कांग्रेस बैठकमा होहल्ला

महाधिवेशन विवादबारे श्याम घिमिरे : टिकट कसले बाँड्ने भन्ने कुरा हो

कांग्रेस बैठकमा प्रस्तुत भयो मंसिर २४ मा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव

कांग्रेस बैठकमा उठ्यो चुनाव सार्ने विषय

कांग्रेस बैठकमा शेखरको प्रश्नः अरु दलले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सक्ने, हामीले किन नसक्ने ?

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

