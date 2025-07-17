+
कांग्रेस बैठक : सकियो धारणा राख्ने क्रम, अर्को बैठक शनिबार

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङ्दम्बे र किशोरसिंह राठौरले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १९:३६

  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २७ कात्तिक, काठमाडौंमा बस्ने गरी सकिएको छ।
  • २८ असोजबाट सुरू भएको बैठकमा सबै नेताहरूले बोल्ने क्रम बिहीबारसम्म सकिएको छ।
  • अर्को बैठक २९ कात्तिक दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवले दिएका छन्।

२७ कात्तिक, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शनिबार बस्ने गरी सकिएको छ । २८ असोजबाट सुरू भएको बैठकमा आज (बिहीबार) सम्म सबै नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ ।

आजको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङ्दम्बे र किशोरसिंह राठौरले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अर्को बैठक २९ कात्तिक दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी दिए ।

कांग्रेस बैठक
