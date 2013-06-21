अलख पाण्डे : कलेज छाडेका युवक यो वर्षको नयाँ अर्बपति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिजिक्सवाला नामक एडटेक प्लेटफर्मका प्रमुख अलख पाण्डे फोर्ब्सको सन् २०२६ को विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका छन्।
- पाण्डेले कलेजको पढाइ बीचमै छाडेर सन् २०१४ मा युट्युब च्यानलबाट भौतिक विज्ञान पढाउन सुरु गरेका थिए।
- फिजिक्सवालाको आईपीओ पछि पाण्डेको सम्पत्ति १ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ र उनी विश्वका ३,३३२ औँ धनी बनेका छन्।
७ चैत, काठमाडौं । ‘फिजिक्सवाला’ नामक लोकप्रिय एडटेक प्लेटफर्मका प्रमुख अलख पाण्डेले फोर्ब्सको सन् २०२६ को विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका छन्। उनको यो प्रेरणादायी यात्रा अहिले विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ।
फोर्ब्सका अनुसार, कलेजको पढाइ बीचमै छाडेका पाण्डेको सम्पत्तिमा नोभेम्बरमा भएको ‘फिजिक्सवाला’ को आईपीओ पछि निकै तीव्र वृद्धि भएको थियो, जसले गर्दा उनी विश्वका धनीहरूको सूचीमा पर्न सफल भए । सामान्य पृष्ठभूमिबाट सुरु गरेर अर्बौं डलरको साम्राज्य खडा गर्ने पाण्डेको यो उदयलाई वास्तवमै असाधारण मानिएको छ।
अलख पाण्डे ‘फिजिक्सवाला’ नामक लोकप्रिय भारतीय एडटेक प्लेटफर्मका संस्थापक र प्रमुख हुन्। सन् १९९१ मा उत्तर प्रदेशमा जन्मिएका पाण्डेले आफ्नो बाल्यकालमा निकै आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।
यी चुनौतीहरूका बाबजुद उनी कहिल्यै पछि हटेनन् र आफ्नो प्रखर शैक्षिक क्षमतालाई नै भविष्य निर्माणको मार्ग बनाउन सफल भए। उनले सन् २०१४ मा एउटा सानो युट्युब च्यानलबाट भौतिक विज्ञान पढाउन सुरु गरेका थिए, जुन पछि गएर भारतको सबैभन्दा ठूलो र किफायती शैक्षिक संस्थामा परिणत भयो। कलेजको पढाइ बीचमै छाडेका पाण्डे अहिले सन् २०२६ को फोर्ब्स अर्बपति सूचीमा पर्न सफल भएका छन्, जसले उनको सङ्घर्षपूर्ण यात्रालाई एक असाधारण सफलताको कथामा बदलेको छ।
अलख पाण्डेले आफ्नो यात्रा एउटा युट्युब च्यानल सुरु गरेर थालनी गरेका थिए, जहाँ उनले विद्यालय र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भौतिक विज्ञान पढाउथे। सफलता प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छाका साथ उनले ‘फिजिक्सवाला’ एप र सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त एक बृहत् सिकाइ प्रणाली (इकोसिस्टम) को निर्माण गरे।
लाखौँको सङ्ख्यामा सदस्यहरू जोडिएसँगै अलख पाण्डेको युट्युब च्यानल ‘फिजिक्सवाला’ ले निकै ठूलो प्रगति हासिल गर्यो। हाल यस च्यानलमा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सदस्यहरू रहेका छन्, जसले यसलाई भारतकै सबैभन्दा ठूला शैक्षिक प्लेटफर्महरूमध्ये एक बनाएको छ।
३४ वर्षीय अलख पाण्डेले फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा पहिलो पटक प्रवेश गर्दै विश्वव्यापी रूपमा ३,३३२ औँ स्थान सुरक्षित गरेका छन् । ‘फिजिक्सवाला’ का सह-संस्थापक पाण्डे ३० को दशक उमेर समूहका ती पाँच सीमित उद्यमीहरूमध्ये परेका छन्, जसले अर्बपतिको दर्जा हासिल गरेका छन्।
पाण्डेको यस यात्रामा २५ नोभेम्बर एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भयो, जब ‘फिजिक्सवाला’ सेयर बजारमा सार्वजनिक भयो। यस घटनाले एडटेक कम्पनीका लागि एउटा नयाँ र ठूलो मोड ल्याइदिएको छ।
पाण्डेको कुल सम्पत्ति १ अर्ब डलर (करिब १४,५१० करोड भारतीय रुपैयाँ) भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले उनलाई अर्बपति र भारतको सबैभन्दा धनी युवा उद्यमीहरूमध्ये एक बनाएको छ।
सन् २०२५ को अन्त्यतिर ‘फिजिक्सवाला’ को सफल आईपीओ सूचीकरणपछि उनको सम्पत्तिमा थप वृद्धि भई करिब १६,०४४ करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको विवरणहरूले देखाएका छन्।
