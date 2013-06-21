राप्रपा निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट लोहनीले दिए राजीनामा

News Summary
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजीनामा दिएका छन्।
- डा. लोहनीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- महाधिवेशनपछि प्राप्त पदमा मात्रै आफू रहने र पदाधिकारीहरूले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजीनामा दिएका छन् ।
गत २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै तदर्थ समितिमार्फत महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
महाधिवेशन भएर त्यसपछि प्राप्त पदमा मात्रै आफू रहने उनले राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीको नेतृत्वमा तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि उनले राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4