+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव : कमलेश अग्रवाल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाबीच एकता र सहकार्यले मात्र आर्थिक उपलब्धि सम्भव हुने बताए।
  • अग्रवालले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सौहार्दपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य भएको स्मरण गरे ।
  • उनले आगामी नेतृत्वबाट पनि यस्तै सहकार्य र एकताको अपेक्षा राख्दै निर्वाचनमा एकमत भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूबीचको एकता र सहकार्यले मात्रै मुलुकमा आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको उम्मेदवार घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्र विभाजित हुँदा सरकार अलमलमा पर्ने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताएका हुन् ।

अग्रवालले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) सँग अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य भएको स्मरण गरे ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको सुझाव निजी क्षेत्रको साझा सहमतिको दस्तावेज भएको उनले बताए ।

उनले आगामी नेतृत्वबाट पनि यस्तै किसिमको सहकार्य र एकताको अपेक्षा गरे ।

उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कार्यसम्म हामीबीच निरन्तर सहकार्य भयो । निजी क्षेत्रको एउटा मात्र संस्थाले फरक मत राख्दा सरकारले त्यसलाई बहाना बनाएर निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।’

अग्रवालले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूलाई शुभकामना दिँदै निर्वाचनमा एकमत भएर अगाडि बढ्न र निजी क्षेत्रको हकहितमा लाग्न आग्रह समेत गरे ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित