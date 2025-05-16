+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘शान्ति, स्थायित्व र सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको छ’

लगानीमैत्री आर्थिक नीति नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको बताएका छन्।
  • उनले लगानीमैत्री आर्थिक नीति नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र २५ सय युवा विदेशिनु युवा असन्तुष्टिको मुख्य कारण भएको बताए।
  • कमलेशले नीतिगत स्थायित्वले समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र राजनीतिक स्थायित्वले संस्थागत सुशासन बलियो हुने उल्लेख गरे।

१६ पुस, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको संवादमा उनले नेपाल भौगोलिक मानचित्रमा भौगोलिक सीमाले मात्र नचिनिएको भन्दै सहिष्णुता बोकेको मुलुक भएको बताए ।

‘लगानीमैत्री आर्थिक नीति नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने । हरेक दिन २५ सय युवा विदेशिनु युवा असन्तुष्टिको मूल कारण भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

शान्ति भनेको केवल द्वन्द्व नहुनुमात्र नभई न्याय, समानता र समृद्धि पनि भएको बताए । ‘उद्योगीले लगानी गर्दा डर नभई अवसर पायो भने त्यो शान्ति हो,’ उनले भने, ‘नीतिको निरन्तरता शान्ति हो ।’

नीतिगत स्थायित्वबाट समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वले संस्थागत सुशासन बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति, स्थिरता र समृद्धि परिपूरक भएको भन्दै उनले यसमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा समग्र प्रक्रिया खल्बलिने उल्लेख गरे ।

कमलेश अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सन् २०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा बढी के खोजे (सूचीसहित)

सन् २०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा बढी के खोजे (सूचीसहित)
प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?
सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन : लगातर तेस्रो दिन राहुललाई अग्रता

सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन : लगातर तेस्रो दिन राहुललाई अग्रता
एन्फाको साधारण सभा झापामा हुने

एन्फाको साधारण सभा झापामा हुने
पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
निजी क्षेत्र स्थायित्वको पक्षपाती हो : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

निजी क्षेत्र स्थायित्वको पक्षपाती हो : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित