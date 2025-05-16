‘शान्ति, स्थायित्व र सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको छ’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ पुस, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको संवादमा उनले नेपाल भौगोलिक मानचित्रमा भौगोलिक सीमाले मात्र नचिनिएको भन्दै सहिष्णुता बोकेको मुलुक भएको बताए ।
‘लगानीमैत्री आर्थिक नीति नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने । हरेक दिन २५ सय युवा विदेशिनु युवा असन्तुष्टिको मूल कारण भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
शान्ति भनेको केवल द्वन्द्व नहुनुमात्र नभई न्याय, समानता र समृद्धि पनि भएको बताए । ‘उद्योगीले लगानी गर्दा डर नभई अवसर पायो भने त्यो शान्ति हो,’ उनले भने, ‘नीतिको निरन्तरता शान्ति हो ।’
नीतिगत स्थायित्वबाट समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वले संस्थागत सुशासन बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति, स्थिरता र समृद्धि परिपूरक भएको भन्दै उनले यसमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा समग्र प्रक्रिया खल्बलिने उल्लेख गरे ।
