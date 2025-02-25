सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन : लगातर तेस्रो दिन राहुललाई अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन गल्फ प्रतियोगिताको तेस्रो दिन डिफेन्डिङ च्याम्पियन राहुल विश्वकर्मा ५ स्ट्रोकको अग्रतामा शीर्षस्थानमा छन्।
- राहुलले समग्रमा १०-अन्डर २ सय ६ स्कोर बनाउँदै जयराम श्रेष्ठलाई ५ स्ट्रोकले पछि पारेका छन्।
- प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ र शीर्ष १८ खेलाडीले नगद पुरस्कार पाउनेछन्।
१६ पुस, काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ को पहिलो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन डिफेन्डिङ च्याम्पियन एमेच्योर राहुल विश्वकर्मा ५ स्ट्रोकको अग्रतामा शीर्षस्थानमा कायमै रहन सफल भएका छन्।
राहुलले प्रोफेसनल गल्फर जयराम श्रेष्ठलाई ५ स्ट्रोकले पछि पारेका हुन्। राहुलले आज १-ओभर ७३ को स्कोर बनाउँदा समग्रमा १०-अन्डर २ सय ६ स्कोर बनाएका छन्।
जयरामले आज ४-अन्डर ६८ को स्कोर निकाल्दा समग्रमा ५-अन्डर २ सय ११ स्कोर बनाउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लन सफल रहे। भुवन कुमार रोक्काले ४-ओभर ७६ मा आजको खेल सकाए। उनी समग्रमा इभन-पार ७२ सहित तेस्रो स्थानमा झरे।
समग्रमा २-ओभर २ सय १८ सहित तोरण विक्रम शाही, शुक्र बहादुर राई र दिनेश प्रजापति संयुक्तरुपमा चौथो स्थानमा छन्। तोरणले दिनकै उत्कृष्ट ६-अन्डर ६६ को कार्ड बनाए। यो स्कोरमा तोरण १० स्थान माथी उक्लिएका छन्। शुक्र र दिनेशले इभन-पार ७२ मा तेस्रो दिनको खेल पुरा खेले।
नेपाल नम्बर एक प्रो खेलाडी निरज तामाङ, भुवन नगरकोटी र एमेच्योर गल्फर रुबेन थापा संयुक्तरुपमा सातौं स्थानमा रहे। उनीहरूले समग्रमा ६-ओभर २ सय २२ स्कोर बनाए। रूबेन र निरजले ४-ओभर ७६ को स्कोर गर्दा भुवनले ५-ओभर ७७ को खराब प्रदर्शन गरे।
यस्तै प्रदीप कुमार लामा र एमेच्योर साम डोबलार्ड समग्रमा ७-ओभर २ सय २३ सहित संयुक्तरुपमा दशौं स्थानमा छन्। प्रदीपले २-ओभर ७४ र सामले १-ओभर ७३ को स्कोर निकाले।
लगातार तेस्रो दिन शीर्षस्थानमा रहेका राहुलले आज फ्रन्ट नाइन इभन-पार ३६ मा सकाउने क्रममा पहिलो, पाँचौं र सातौं होलमा बर्डी प्रहार गरे। तर छेटौं होलमा बोगी र ३-पारको आठौं होलमा डबल बोगीको समना गरे। यसपछि १४औं होलको बोगीले ब्याक नाइन १-ओभर ३७ मा सकाए।
जयरामले दोस्रो होलको बोगी विरूद्ध पहिलो, चौथो र सातौं होलमा तीन बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्ट नाइनमा २-अन्डर ३४ खेले। यसपछि १२ औं, १३ औं र १७ औं होलमा एक-एक सट बचाए। १४ औं होलको बोगीले ब्याक नाइनमा पनि २-अन्डर ३४ मा पुरा गरे।
भुवनले पाँचौं होलमा बर्डी प्रहार गरेपनि छैटौं र आठौं होलको बोगीले फ्रन्ट नाइन १-ओभर ३७ खेले। ब्याक नाइनमा झनै खराब प्रदर्शन गर्न पुगे। १२औं होलमा इगलको सफलता प्राप्त गरे। तर यसपछि १४औं होलमा डबल बोगी तथा १३औं, १६औं र १८औं होलमा पनि एक-एक सट खेर फाले। ब्याक नाइन ३-ओभर ३९ मा सकाए।
यस प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ। उपाधि विजेताले १ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। उपविजेताले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ, तेस्रो हुनेले १ लाख रुपैयाँ, चौथोले ८२ हजार रुपैयाँ र पाँचौँ हुने खेलाडीले ७२ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। कट बनाउने शीर्ष १८ खेलाडीले नगद हात पार्नेछन्।
प्रतिक्रिया 4