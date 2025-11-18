+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
टिकटक :

सन् २०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा बढी के खोजे (सूचीसहित)

टिकटक दक्षिण एसियाका कन्टेन्ट अपरेसन्स लिड उमैस नवीदले भने, “मानिस आजकल भिडियो मात्र हेर्दैनन्, उनीहरू वास्तविक समयमा जानकारी, सिफारिस र सन्दर्भ खोजिरहेका हुन्छन् ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिकटकले सन् २०२५ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी खोजिएका शब्दहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • सूचीले नेपालीले चाडपर्व, म्युजिक ट्रेन्ड, घुम्न जाने गन्तव्य र दैनिक निर्णयमा टिकटक खोज प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ।
  • टिकटक दक्षिण एसियाका कन्टेन्ट अपरेसन्स लिड उमैस नवीदले भने, “टिकटक सर्च नेपालमा दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ।”

काठमाडौं । टिकटकले सन् २०२५ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी खोजिएका शब्दको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

यसले नेपाली प्रयोगकर्ताले वर्षभरि चाडपर्व, म्युजिक ट्रेन्ड, घुम्न जाने गन्तव्य, मनपर्ने कार्यक्रम र हरेक दिनका निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउने उपयोगी खोज लगायत अन्य के-कस्ता कुराप्रति बढी जिज्ञासु थिए भन्ने सानो झलक दिन्छ ।

सूचीले ‘टिकटक सर्च’ वास्तविक जीवनका लागि उपयोगी खोज माध्यमका रूपमा बढ्दै गएको देखाउँछ जहाँ दशैं-तिहार र तीजका लागि आवश्यक सामग्रीदेखि लिएर खाना पकाउने रेसिपीसम्म खोजिएका छन् ।

“टिकटक सर्च नेपालमा दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ,” टिकटक दक्षिण एसियाका कन्टेन्ट अपरेसन्स लिड उमैस नवीदले भने, “मानिस आजकल भिडियो मात्र हेर्दैनन्, उनीहरू वास्तविक समयमा जानकारी, सिफारिस र सन्दर्भ खोजिरहेका हुन्छन् ।’

उनले भने, ‘चाहे खेलकुदका पछिल्ला गतिविधि पछ्याउन, विकेन्ड ट्रीपको योजना बनाउन, नयाँ कुरा सिक्न वा किनमेल अघि रिभ्यू हेर्न होस्, नेपाली दैनिक निर्णयका लागि टिकटकलाई आधार बनाइरहेका छन् । यस वर्षका टप सर्चले टिकटकले नेपालीलाई संस्कृति, समुदाय र हरेक दिनका जिज्ञासासँग जोडिरहेको स्पष्ट रुपमा देखाउँछ ।’

यस वर्षका सर्चले उद्देश्य सहितका खोजको कथा भनिरहेका छन् । यात्राका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्यमा देखिएको चासोले टिकटकले गन्तव्य खोज्न, घुमफिरको योजना बनाउन र नयाँ अनुभव पत्ता लगाउन भूमिका खेलिरहेको देखाउँछ ।

यो सूचीले लोकप्रिय सेलिब्रिटी र ड्रामादेखि लिएर दैनिक कुराकानीलाई प्रभाव पार्ने गीत र भाइरल क्षणहरूसम्म, समग्रमा नेपाली संस्कृतिको ढुकढुकी नै समेटेको छ ।

सर्चले नेपालीले सार्वजनिक घटना, प्रविधि सम्बन्धी जिज्ञासा लगायत प्रमुख समाचार र ट्रेन्डिङ विषयमा अपडेट रहन टिकटक प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि देखाउँछन्

सन् २०२५ मा नेपालमा टिकटकमा सबैभन्दा धेरै खोजिएका शब्दहरू (यी कुनै क्रमबद्ध तरिकाले राखिएका होइनन्) :

सबैभन्दा धेरै खोजिएका शो-बिज सेलिब्रिटी

प्रियंका कार्की
राजेश हमाल
स्वस्तिमा खड्का
रेखा थापा
मदनकृष्ण श्रेष्ठ

सबैभन्दा धेरै खोजिएका टिकटक क्रिएटर

सिम्पल खरेल
आश्मा विश्वकर्मा
रचना रिमाल
अनमोल केसी
आना शर्मा

सबैभन्दा धेरै खोजिएका खेलाडी

साम्बा
बिमल घर्ती मगर
दिपेन्द्र सिंह ऐरी
एम्बाप्पे
मेस्सी

सबैभन्दा धेरै खोजिएका स्थान

मुस्ताङ
मनाङ
नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प
पशुपतिनाथ मन्दिर
भीमसेनस्थान मन्दिर

सबैभन्दा धेरै खोजिएका टिभी शो वा ड्रामा

बिग बोस
परान (चलचित्र)
जेरी अन टप (चलचित्र)
जारी २ (चलचित्र)
रोडिज सिजन ७

सबैभन्दा धेरै खोजिएका ट्रेन्डिङ क्षणहरू

तीज
कुकुर तिहार
मिस ग्राण्ड नेपाल
रुटिन अफ नेपाल बन्द
एनपीएल सिजन २

सबैभन्दा धेरै खोजिएका गीत / साउन्डट्रयाक

ठुमक ठुमक जानीए माहिए दे नाल
आइसक्रिम खाउंगी काश्मिर जाउंगी
माया गर्नु ल (जोन चाम्लिंग)
वाक्क लाग्दो संसार
सारी लायर आएँ भने

सबैभन्दा धेरै खोजिएका खाना / रेसिपी

हत्क्युला फ्रुट
स्टिम चिकेन रेसिपी
सेलरोटी रेसिपी
सिंगडा रेसिपी
पक्कु रेसिपी

टिकटक सन् २०२५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टिकटकको अमेरिकी संस्करणमा छिर्यो साझेदार कम्पनी, बाइटडान्सले गर्‍यो सम्झौता

टिकटकको अमेरिकी संस्करणमा छिर्यो साझेदार कम्पनी, बाइटडान्सले गर्‍यो सम्झौता
टिकटकमा चर्कियो सासू र बुहारीबीच रत्यौली ब्याटल

टिकटकमा चर्कियो सासू र बुहारीबीच रत्यौली ब्याटल
नेपालमा टिकटकको नयाँ टुल : १८ वर्ष मुनिकाले दैनिक ६० मिनेट मात्र चलाउन पाउने

नेपालमा टिकटकको नयाँ टुल : १८ वर्ष मुनिकाले दैनिक ६० मिनेट मात्र चलाउन पाउने
टिकटकले तीन महिनामै हटायो मापदण्ड उल्लंघनका २४ लाख नेपाली भिडियो

टिकटकले तीन महिनामै हटायो मापदण्ड उल्लंघनका २४ लाख नेपाली भिडियो
टिकटक बनाउन पुलबाट खोलामा हाम फालेका युवक बेपत्ता

टिकटक बनाउन पुलबाट खोलामा हाम फालेका युवक बेपत्ता
अमेरिकामा टिकटकको छुट्टै संस्करण, आफू अनुकूल चलाउने ट्रम्पको योजना

अमेरिकामा टिकटकको छुट्टै संस्करण, आफू अनुकूल चलाउने ट्रम्पको योजना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित