पाकिस्तानको पञ्जाबमा भएको सडक दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु, १६ घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते १६:१४

इस्लामाबाद, १७पुस (रासस/ सिन्हा) । पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा बुधबार बस र भ्यान ठोक्किदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४ जनाको पुगेको बताउँदै १६ जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

पशु चिकित्सा र पशु विज्ञान विश्वविद्यालयका खेलाडीहरू खेलकुद कार्यक्रममा भाग लिन लाहोर जाँदै गर्दा उनीहरु सवार बस झाङ जिल्लामा भ्यानसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको जिल्ला उपायुक्त अली अकबरले मिडियालाई बताएका छन् ।

ओभरटेक गर्ने प्रयास गर्दा दुवै गाडीको अत्यधिक गतिका कारण एक आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको उनले पुष्टि गर्नु भएको छ ।

अधिकारीका अनुसार नौ जना यात्रुहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने अन्य पाँच जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा पाकिस्तानमा सडक दुर्घटनाको ग्राफ चिन्ताजनक रुपमा बढ्दै गएको जनाइएको छ भने लापरबाहपूर्ण सवारी हाक्ने, खराब सडकको अवस्था र सिमित सवारी मर्मतलगायतका कारणले दुर्घटनाका दरहरू बढेको जनाइएको छ ।

सडक दुर्घटना
