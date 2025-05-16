+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

घरको भर्‍याङ कस्तो बनाउने ? चलनचल्तीमा के छ ?

0Comments
Shares
लैला श्रेष्ठ लैला श्रेष्ठ
२०८२ पुष १७ गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • घरमा भर्‍याङले सौन्दर्य, सुरक्षा र ऊर्जा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र विभिन्न प्रकारका डिजाइनहरू छन्।
  • भर्‍याङ बनाउँदा स्थान, चौडाइ, राइजर उचाइ, प्रकाश, हावा प्रवाह जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

घरको एक अभिन्न अंग हो, भर्‍याङ । यो केवल एक तलाबाट अर्को तलामा जाने माध्यम मात्र नभई घरको समग्र सौन्दर्य, सुरक्षा, कार्यक्षमता र ऊर्जा प्रवाहलाई पनि गहिरो प्रभाव पार्ने भाग हो । राम्रोसँग डिजाइन र निर्माण गरिएको भर्‍याङले घरलाई आकर्षक बनाउँछ, हिड्न सहज र सुरक्षित तुल्याउँछ तथा आपतकालीन अवस्थामा जीवनरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

कस्ता भर्‍याङ चल्तीमा छन् ?

१.सिधा भर्‍याङ

सबैभन्दा सामान्य, बनाउन सहज र सस्तो छ, सिधा भर्‍याङ । यसमा न कुनै मोड हुन्छ, न त घुमाउरो घुम्ती । सिधा भर्‍याङ सानो घरका लागि उपयुक्त हुन्छ । आधुनिक र परम्परागत दुवै घरहरूमा लोकप्रिय रहेको यो भर्‍याङ जहाँ चौडाइको ठाँउ सीमित छ तर लम्बाइमा पर्याप्त छ, त्यहा राख्ने गरिन्छ ।

सानो क्षेत्रफलमा बनेका घर, डुप्लेक्स वा दुई–तीन तले आवासीय भवनहरूमा यो ठिक हुन्छ, किनकि यसले कम चौडाइ भाग ओगट्छ । ठूला घरहरूमा भने यो धेरै लामो सिंढी राख्दा राम्रो देखिँदैन र चढ्न पनि असहज हुन्छ । त्यसैले, बीचमा ल्यान्डिङ (रेस्ट प्लेटफर्म) राखेर बनाइन्छ ।

परम्परागत नेपाली वा ग्रामीण घरहरूमा काठको सिधा भर्‍याङ बढी प्रयोग हुन्छ भने आधुनिक अपार्टमेन्ट वा भिल्लाहरूमा मार्बल, सिसाका रेलिङ वा फ्लोटिङ स्टाइलसहितको सिधा डिजाइन चलनचल्तीमा छ ।

यो वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि पनि सहज हुन्छ, किनकि घुम्ती नहुँदा लड्ने जोखिम कम हुन्छ । स्थानको कुरा गर्दा, सिधा भर्‍याङ घरको मध्य भाग वा प्रवेशद्वार नजिकै राख्नु राम्रो हुन्छ, जसले सबै कोठाबाट सजिलै पहुँच मिलोस् । यो भित्ताको साइडमा वा हलको छेउमा राखिन्छ ।

आधुनिक ट्रेन्डमा यसलाई सिसा वा केबल रेलिङसहित बनाएर खुला र हलुका देखाइन्छ ।

२.यु–आकारको भर्‍याङ

हेर्दा आकर्षक र पृथक देखिने भर्‍याङ हो, यु–आकारको डिजाइन । यो अहिले बनेका आधुनिक घरहरूमा यो नजारा देख्न सकिन्छ । यो १८० डिग्रीको मोडसहित दुई समानान्तर उकालो र बीचमा ल्यान्डिङ (रेस्ट प्लेटफर्म) हुन्छ, जसले ‘यू’ आकार दिन्छ । यो डिजाइन ठूला र मध्यम आकारका घरहरूमा उपयुक्त हुन्छ, जहाँ खाली ठाँउ पर्याप्त छ ।

यो प्रकार आधुनिक भिल्ला, डुप्लेक्स वा धेरै तले घरमा चलनचल्तीमा छ । किनकि, यो भर्‍याङमा हिँड्न सहज हुन्छ र थकान पनि बढी लाग्दैन । यसमा हुने बीच-बीचको ल्यान्डिङले सामान बोक्न वा आराम गर्न पनि सहज बनाउँछ ।

अहिले आधुनिक घरहरूमा मार्बल, काठ वा सिसाका रेलिङसहित यो बढी रुचाइन्छ ।

स्थानको कुरा गर्दा, घरको मध्य भाग वा हलको छेउमा राख्नु राम्रो हुन्छ । दक्षिण, पश्चिम वा दक्षिण–पश्चिम साइडमा राख्दा घडीको सुईजत्तिकै क्लकवाइज घुम्ती हुन्छ । क्लकवाइज अर्थात् घडीको सुईजस्तै घुम्नु । यस्तो राख्नुको कारण हो, धेरैजसो दाहिने हात प्रयोग गर्ने मानिसहरूलाई माथि जाँदा वा तल झर्दा दाहिने हातले रेलिङ वा पर्खाल समात्न सजिलो र सुरक्षित हुन्छ । अनि हेर्दा पनि आकर्षक देखिन्छ ।

यो सिधा भर्‍याङभन्दा ठाउँ बढी लिए पनि हेर्दा भव्य सुन्दर र सुरक्षित हुन्छ ।

३.फ्लोटिङ वा क्यान्टिलिभर्ड भर्‍याङ

अहिलेको सबैभन्दा ट्रेन्डी डिजाइन हो, फ्लोटिङ वा क्यान्टिलिभर्ड भर्‍याङ । यो भित्तामा मात्र अड्काएर बनाइन्छ, जुन हेर्दा हावामा झुन्डिएको जस्तो लाग्न सक्छ । आधुनिक घरहरूमा यो अत्यधिक रुचाइन्छ । स्टिल वा कंक्रीटको स्ट्रिङ्गर प्रयोग गरेर यस्तो डिजाइन सम्भव हुन्छ ।

४.सर्पिल भर्‍याङ

सर्पिल भर्याङ भनेको केन्द्रीय भागमा एउटा खम्बा हुन्छ, त्यस वरिपरि घुमेर बनेको सिँढी हो, जसले सर्प जस्तै घुमाउरो आकार बनाउँछ । त्यसैले, यसलाई सर्पिल भर्‍याङ भन्ने गरिन्छ । यसले कम ठाउँ ओगट्छ । २–३ मिटर व्यास भए पुग्ने यो भर्‍याङ हेर्दा पनि सुन्दर र आधुनिक देखिन्छ । यो काठ, फलाम वा सिसाबाट बन्छ । यसले सानो घरलाई नै डुप्लेक्स जस्तो स्टाइलिस देखाउँछ ।

यसको बेफाइदा भनेको ठूलो सामान बोक्न गाह्रो र खुड्किला साँघुरो हुने भएकोले बच्चा÷बूढाका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । यद्यपि, आधुनिक घरहरूमा धेरै रुचाइन्छ । किनकि स्पेस बचाएर लक्जरी लुक दिन्छ ।

५.एल–आकारको भर्‍याङ

यो घरको कुनामा राख्न उपयुक्त हुन्छ । मोनो–स्ट्रिङ्गर डिजाइनमा एउटा मात्र साइड सपोर्ट हुन्छ, जसले खुला र सफा लुक दिन्छ । नेपालका आधुनिक घरहरूमा यु–आकार, फ्लोटिङ र सिधा भर्‍याङ बढी चलनचल्तीमा छन् ।

यी भर्‍याङमा एलइडी लाइटिङ, स्मार्ट सेन्सर र सस्टेनेबल सामग्रीहरूको प्रयोग व्यापक भएको छ, जसले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ । अर्को कुरा, यु आकारको भर्‍याङमा भने आकर्षक क्यानाभास र फोटोग्राफहरु क्रमबद्धरुपमा राखेर स्टाइलिस लुक दिन सकिन्छ ।

कस्तो भर्‍याङ बनाउनुपर्छ, त ?

यो बनाउँदा केही टेक्निकहरू छन्, त्यसलाई आधार बनाएर बनाउनुपर्छ ।

स्थान

घरको भर्‍याङ सकेसम्म प्रवेशद्वार नजिकै र मध्य भागमा राख्नु उचित हुन्छ, जसमा सबै कोठाबाट सजिलै पहुँच हुन्छ । उकालो चढ्दा क्लकवाइज दिशामा घुम्नुपर्छ अर्थात् घडीको सुईजस्तै बायाँबाट दायाँतिर मोडिनुपर्छ ।

चौडाइ

आवासीयमा घरमा कम्तीमा ३ फिट (९०० देखि ११०० एमएम) हुनुपर्छ । कमर्सियल वा सार्वजनिक भवनमा ४ फिटङ वा सो भन्दा बढी राखिन्छ ।

राइजरको उचाइ

प्रत्येक खुड्किलोको उचाइ ६–७ इन्च (१५०–१८० एमएम) बीचमा राख्नु राम्रो हुन्छ । सबै राइजर समान हुनुपर्छ (३ देखि ८ इन्चभन्दा बढी फरक नहोस्) ।

ट्रेडको गहिराइ/चौडाइ

ट्रेड अर्थात् टेक्ने भागको गहिराइ १०–१२ इन्च (२५०–३०० एमएम) उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा १० इन्च हुनुपर्छ जसले पूरा खुट्टा अडिन सकोस् । यो मापदण्डले लड्ने जोखिम कम गर्छ ।

प्रकाश

राम्रो प्रकाश अनिवार्य छ । प्राकृतिक उज्यालो नपर्ने ठाउँमा एलइडी र स्ट्रिप लाइट, सेन्सर लाइट वा वाल लाइट राख्नुहोस् । खुड्किलाको किनारा (नोसिङ) मा लाइटिङ राख्दा सुरक्षित हुन्छ । अँध्यारोमा हिँड्दा दुर्घटना हुन सक्छ ।

हावा जाने व्यवस्था

भर्‍याङमा राम्रो हावा खेल्नुपर्छ जहाँ घाम र हावा आओस् । बन्द ठाउँमा झ्याल वा भेन्टिलेसन ओपनिङ राख्नुहोस् । प्राकृतिक भेन्टिलेसन राम्रो हुन्छ, तर आवश्यक परे फ्यान वा एक्जस्ट सिस्टम पनि राख्न सकिन्छ । यसले भर्‍याङलाई ताजा र सुरक्षित राख्छ ।

सामग्री

काठ (ओक, पाइन, टिक आदि) सबैभन्दा लोकप्रिय र आरामदायी मानिन्छ । मार्बल, ग्रानाइट वा टाइल प्रयोग गर्दा नपिप्लिने खालको राख्नुपर्छ । किनकि, चिप्लो हुँदा लड्ने जोखिम बढ्छ । आधुनिक डिजाइनमा स्टिल, सिसा वा कंक्रीट पनि प्रयोग हुन्छ । ह्यान्डरेलमा स्टिल वा सिसा राम्रो देखिन्छ ।

ढलान/उकालोको कोण

भर्‍याङको उकालो कोण ३०–३७ डिग्री बीचमा राख्नु उत्तम हुन्छ । यो कोणले हिँड्न सहज हुन्छ । धेरै ठाडो (४५ डिग्रीभन्दा बढी) भए थकान र दुर्घटना बढ्छ । राइजर र ट्रेडको अनुपातले यो कोण निर्धारण गर्छ ।

ल्यान्डिङ/विश्राम प्लेटफर्म

लामो उकालोमा १०–१२ सिँढीपछि ल्यान्डिङ राख्नुहोस् । यसले विश्राम गर्न र दिशा परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउँछ । ल्यान्डिङको चौडाइ भर्‍याङ जति नै हुनुपर्छ ।

सुरक्षा

कम्तीमा एकतिर वा दुवैतिर ह्यान्डरेल हुनुपर्छ, उचाइ ३४–३८ इन्च (८६५–९६५ एमएम) रेलिङ बलियो र सजिलै समात्न सक्ने राख्न सकिन्छ ।

रङ कस्तो ?

१. अफ–ह्वाइट : खुड्किलाको राइजर र साइड भागलाई अफ–ह्वाइट वा क्रिम रङ लगाउन सकिन्छ । यसले घरलाई खुला, उज्यालो र आधुनिक देखाउँछ, अध्याँरो रङले ठाउँ साँघुरो देखाउँछ । लुकेका फोहोर पनि देखाउँदैन ।

२. ट्रेडमा वुड टोन वा लाइट ग्रे : टेक्ने भाग (ट्रेड) मा प्राकृतिक काठको रङ वा हल्का खैरो÷ग्रे राख्न सकिन्छ । जसले कन्ट्रास्ट लुक आउँछ र चिप्लने जोखिम कम हुन्छ।

३. ह्यान्डरेलमा ब्ल्याक/डार्क वुड : रेलिङलाई कालो, डार्क ब्राउन वा स्टिल कलर बनाउन सकिन्छ । यसले डिजाइनमा हाइलाइट थप्छ र समग्र हेर्दा आकर्षक र सुन्दर बन्छ।

वास्तुशास्त्रले के भन्छ ?

वास्तुशास्त्रले भर्‍याङलाई घरको ऊर्जा प्रवाहको महत्वपूर्ण भाग मान्छ । गलत डिजाइन र दिशाले नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ । भर्‍याङ दक्षिण, पश्चिम वा दक्षिण–पश्चिम कोणमा राख्नु उत्तम हुन्छ । उत्तर–पूर्वमा राख्नु वर्जित छ किनकि त्यहाँ राख्दा सकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध हुन्छ । घरको प्रवेशद्वार नजिकै र मध्य भागमा राख्दा सबै कोठाबाट सजिलै पहुँच मिल्छ।

उकालो चढ्दा क्लकवाइज दिशामा घुम्नुपर्छ अर्थात् घडीको सुईजस्तै दायाँबाट बायाँतिर मोडिनुपर्छ । सिँढीहरूको संख्या बेजोड हुनुपर्छ जस्तै १९, २१ वा २३ र यो सङ्ख्या ३ वा ५ ले भाग जानु राम्रो मानिन्छ । यी नियमहरू पालना गर्दा घरमा सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि र शान्ति कायम रहने विश्वास छ ।

ठाउँ अनुसार सामग्री छनोट गर्ने

भर्‍याङका लागि सामग्री छनोट मौसम, बजेट र डिजाइनमा निर्भर गर्छ । जाडो ठाउँमा काठको भर्‍याङ न्यानो र आरामदायी हुन्छ । कडा काठहरू टिकाउ हुन्छन् र लाइटिङसँग जोड्दा आधुनिक लुक आउँछ ।

गर्मी ठाउँमा हो भने मार्बल वा ग्रेनाइट उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसले शितलता दिन्छ र टिकाउ पनि हुन्छन् । यो भर्‍याङले लक्जरी अनुभव दिन्छन् । आरसीसी कंक्रिट सबैभन्दा बलियो आधार हुन्छ जसलाई विभिन्न फिनिस दिएर सुन्दर बनाउन सकिन्छ । स्टिल वा मेटल र सर्पिल डिजाइनमा बढी प्रयोग हुन्छ भने सिसा मुख्य रूपले रेलिङमा प्रयोग गरिन्छ । ट्रेडमा काठ र राइजरमा टाइल प्रयोग गर्दा खर्च कम हुन्छ ।

भर्‍याङ मुनिको ठाउँलाई के गर्न सकिन्छ ?

भर्‍याङ मुनिको खाली ठाउँलाई सदुपयोग गर्न धेरै रचनात्मक तरिका छन् । प्रायः ड्रअर÷क्याबिनेट बनाएर जुत्ता, झोला वा मौसमी सामान राख्न सकिन्छ । ओपन सेल्फ वा बुक्सेल्फ राख्दा सुन्दर देखिन्छ । ठूलो स्पेस भए बच्चाहरूको खेलौना वा साइकल राख्ने स्टोर बनाउन सकिन्छ । ठाँउ भएमा गमलामा इनडोर प्लान्ट राख्न सकिन्छ । यसले घरलाई व्यवस्थित र स्टाइलिस बनाउँछ ।

भर्‍याङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका ७ निरीक्षक डीएसपीमा बढुवा

काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका ७ निरीक्षक डीएसपीमा बढुवा
सुनसरी गोली काण्ड : पीडित र प्रशासनबीच ५ बुँदे सहमति, छानबिन समिति गठन

सुनसरी गोली काण्ड : पीडित र प्रशासनबीच ५ बुँदे सहमति, छानबिन समिति गठन
डेढ अर्ब भुक्तानी रोकिएपछि बीपी प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक संकट

डेढ अर्ब भुक्तानी रोकिएपछि बीपी प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक संकट
ओलीलाई बयानका लागि पत्र काट्दैछौं, नआए त्यतिबेलै कुरा हुन्छ : जाँचबुझ आयोग

ओलीलाई बयानका लागि पत्र काट्दैछौं, नआए त्यतिबेलै कुरा हुन्छ : जाँचबुझ आयोग
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ
स्विटजरल्यान्डको रिसोर्टमा विष्फोट हुँदा १० जनाको मृत्यु

स्विटजरल्यान्डको रिसोर्टमा विष्फोट हुँदा १० जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित