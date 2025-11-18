+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालबालिकाको गलत हर्कतले बनाउन सक्छ लज्जित, सुधार्ने ४ उपाय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १८:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालबालिकाले चकचक गर्ने बानी बालसुलभ स्वभाव हो र अभिभावकले सानैदेखि नराम्रो व्यवहार निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
  • नियम बनाउँदै बालबालिकालाई शिष्टाचार सिकाउनुपर्छ र राम्रो व्यवहारमा प्रशंसा गरेर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
  • गलत व्यवहारको कारण खोजेर अभिभावकले आफ्नै व्यवहार सुधार्नुपर्छ र गाली कुटपिट गरेर सुधार्न खोज्नु ठिक होइन ।

हरेक बालबालिकाको बानी हुन्छ चकचक गर्ने । यो उनीहरूको बालसुलभ स्वभाव नै हो । कुनै कुरा पोख्ने, च्यात्ने, बिगार्ने यो सबैजसो बालबालिकाले कुनै न कुनै समयमा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा पनि केही बच्चा धेरै नै चकचक गर्ने खालका हुन्छन् । कहिलेकाहीं कुनै पार्टीमा वा कोही आफन्तकहाँ गएका बेला बच्चाले बदमासी, गलत व्यवहारहरू गर्दा अभिभावक लज्जित हुनुपर्छ ।

अलि सानो हुँदा त उनीहरूले नबुझेर सो सबै गरिरहेका हुन्छ । तर कोही कुनै बच्चाहरू ८–१० वर्षको हुँदासम्म यस्ता बदमासीहरू गरेर अभिभावकलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन्। अप्ठ्यारोमा पारिरहेका हुन्छन् । बच्चाले अरुका अगाडि खराब व्यवहार गरी अभिभावकलाई लज्जित बनाउन सक्छन् ।

यो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने त ?

१.गतल हर्कतलाई सानैबाट निरुत्साहित गर्ने

बच्चाहरूले गर्ने व्यवहारमाथि सानै उमेरबाट अभिभावकले ख्याल राख्नुपर्छ । उनीहरूले गरेका नराम्रो काम र व्यवहारलाई यो नराम्रो काम हो, गर्नुहुँदैन भनेर सम्झाउने गर्नुपर्छ।

बच्चाले नराम्रो व्यवहार गरिरहँदा हास्ने, रमाइलो मान्ने, उसलाई उक्साउने गरियो भने उनीहरू त्यो गर्न झन जोसिन्छन् । अनि, यो बानी ठूलो हुँदासम्म रहिरहन्छ । बच्चाले नराम्रो हर्कत गर्न लाग्दा दुई–चार पटक त्यसलाई रोकियो भने उनीहरूले बुझ्नेछन् कि त्यो ठिक होइन ।

२.नियम बनाउने

कस्ता व्यक्तिको अगाडि कस्तो कुरा गर्ने, के बोल्न, के नबोल्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न, शिष्टाचारमा के ध्यान दिने भन्ने कुराको नियम बनाउनुपर्छ । सानैबाट यो सिकाउँदै जानुपर्छ । बच्चाले ती कुरा पालना गर्दा प्रशंसा गर्नुपर्छ, जसबाट उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् ।

बच्चालाई सिकाएका व्यवहार अभिभावक आफैंले पनि पालना गर्दा उनीहरू राम्रो छाप बस्छ । निश्चित नियम बनाउँदा उनीहरू कुनै गतल व्यवहार गरेपछि अर्को पटकमा त्यसलाई सच्याउने मार्गमा लाग्छन् ।

३.कारण खोज्ने

बालबालिकाले बुझ्ने उमेर भइसकेर पनि, नराम्रो व्यवहारबारे सचेत गराइरहँदा पनि पटक–पटक त्यस खालका गल्ती गरिरहन्छन् भने त्यको कारण खोतल्नु राम्रो हुन्छ । कसैको रिस वा इखले पो त्यो गरिरहेको छ कि भनेर बुझ्नुपर्छ । कुनै गलत कुरा तथा व्यक्तिबाट प्रेरित भएर खराब व्यवहार देखाइरहेको हो कि पत्ता लगाउनुपर्छ ।

अभिभावकै व्यवहारले पनि उनीहरू चिडिएर नराम्रा हर्कत गरिरहने पनि हुनसक्छ । त्यो हो भने अभिभावक आफैँले बानी सुधार्नुपर्छ ।

४.गाली वा कुटपिटमा केन्द्रित नहुने

यदी कोही बच्चाले कुनै बदमासी गर्‍यो वा खराब व्यवहार देखायो भने तह नलागेको भन्ने अर्थ लगाइन्छ । यसलाई कुटाइ वा गाली नपुगेको भन्ने गरिन्छ । तर प्रायः नतिजा सोचे भन्दा उल्टो देखिन्छ ।  हामीले समुदायमा नियाल्ने हो भने अभिभावकको धेरै गाली र कुटाइ खाइरहने बालबालिकालाई धेरै जिद्दी र बदमास भएको पाउँछौँ ।

कारण के हो भने उनीहरूलाई यस्ता कुरामा बानी परिसकेको हुन्छ। अरूले आफूलाई जस्तो व्यवहार गर्छन् आफूले पनि यस्तै प्रतिक्रिया देखाउनुपर्छ भन्ने धारणा उनीहरूको मनमा बसिकेको हुन्छ । बालबालिकालाई सकारात्मक व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई राम्रो सँग सुन्ने र आफैँ जिम्मेवार बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

बालबालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?
बालबालिकाको ‘स्क्रिन टाइम’ कसरी कम गर्ने ? ६ प्रभावकारी उपाय

बालबालिकाको ‘स्क्रिन टाइम’ कसरी कम गर्ने ? ६ प्रभावकारी उपाय
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्नेबारे छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्नेबारे छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता : युनिसेफ

बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता : युनिसेफ
आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा

आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा
बालबालिकालाई दैनिक एक गिलास दूध वितरण गर्दै म्याग्दीको विद्यालय

बालबालिकालाई दैनिक एक गिलास दूध वितरण गर्दै म्याग्दीको विद्यालय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित