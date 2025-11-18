+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?

नेपालको पहिलो साइन्स फिक्सन फिल्म ‘बिजुली मेसिन’ रिलिज भएको ९ वर्षपछि सोही जनरालाई पछ्याउँदै ‘एक्लो’ आउन लागेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १७:५५
फिल्म ‘एक्लो’ को एक दृश्यमा प्रदीप खड्का ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन फिल्म ‘एक्लो’ले १२४ शो पाएको छ जुन अपेक्षाभन्दा कम हो।
  • सिड्नी स्विनी स्टारर हलिउड थ्रीलर फिल्म ‘द हाउसमेड’ले ३६ शो पाएको छ र बिहिबारदेखि रिलिज हुँदैछ।
  • दक्षिण भारतीय एक्सन फिल्म ‘४५’ले ८७ शो पाएको छ र बिहिबारदेखि देशभर रिलिज हुँदैछ।

काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा विहिबारदेखि रिलिज हुन लागेको प्रदीप खड्का स्टारर फिल्म ‘एक्लो’ ले औषत शोज प्राप्त गरेको छ । बुधबार बेलुकासम्म प्रकाशित तालिका हेर्दा यो साइन्स-फिक्सन फिल्मको शो संख्या जममा १२४ छ ।

खड्का अभिनित फिल्मको लागि यो अपेक्षाभन्दा न्यून शो हो । ‘धुरन्धर’, ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र ‘परान’ ले घरेलु बक्सअफिसमा सुखद कलेक्सन गरिरहँदा १ जनवरी, २०२६ बाट ‘एक्लो’ सहित दुई विदेशी फिल्म रिलिज हुन लागेका हुन् ।

१४० मिनेट रनटाइमको प्रदीप शाही निर्देशित फिल्म ‘एक्लो’ लाई बलियो वर्ड अफ माउथ चाहिन्छ । नेपालको पहिलो साइन्स फिक्सन फिल्म ‘बिजुली मेसिन’ रिलिज भएको ९ वर्षपछि सोही जनरालाई पछ्याउँदै ‘एक्लो’ आउन लागेको हो ।

धेरैले विज्ञान कथामा आधारित फिल्म दाबी गरेपनि, सन् २०१६ मा रिलिज भएको नवीन अवल निर्देशित ‘बिजुली मेसिन’ मुलुकको सम्भवतः पहिलो साइन्स फिक्सन फिल्म हो । त्यसयता विज्ञान कथामा आधारित फिल्म आउन झन्डै दर्शक कुर्नुपर्‍यो ।

विहिबारदेखि नै हलमा सिड्नी स्विनी स्टारर हलिउड फिल्म ‘द हाउसमेड’ रिलिज हुँदैछ । १२६ मिनेट रनटाइमकोे यो फिल्मले देशब्यापी ३६ शो मात्र पाएको छ । एक धनाढ्य जोडीको सुसारे बनेकी एक युवतीको कथावस्तुमा बनेको यो थ्रीलर फिल्म हो ।

विहिबारदेखि नै हलमा दक्षिण भारतीय एक्सन फिल्म ‘४५’ रिलिज हुँदैछ । शिव राजकुमार स्टारर यो फिल्मले देशब्यापी ८७ शो पाएको छ ।

एक्लो हाउसमेड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी

न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी
प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक
प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी

फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी
प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक
‘एक्लो’ १७ पुसमा आउने, प्रवर्धन गीतमा कविताको डान्स

‘एक्लो’ १७ पुसमा आउने, प्रवर्धन गीतमा कविताको डान्स

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित