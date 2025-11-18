+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली विज्ञान कथामा आधारित फिल्म 'एक्लो' को विश्व प्रिमियर १७ पुस २०८२ मा न्यूयोर्कको म्युजियम अफ द मूभिङ इमेजमा गरिएको छ।
  • प्रिमियर समारोहमा प्रदीप खड्का, जेमी बेकन, मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाका संस्थापक शैलेश श्रेष्ठ लगायतले सहभागी भएर फिल्मको प्रशंसा गरेका छन्।
  • निर्देशक प्रदीप शाहीलको फिल्म 'एक्लो' १ जनवरी २०२६ देखि नेपालमा रिलिज हुने तयारीमा छ।

न्यूयोर्क । विज्ञान कथामा आधारित नेपाली फिल्म ‘एक्लो’ को विश्व प्रिमियर अमेरिकाको न्यूयोर्कमा गरिएको छ । नेपाली समयानुसार सोमबार बिहान एस्टोरियास्थित ‘म्युजियम अफ द मूभिङ इमेज’ मा फिल्मको प्रिमियर गरियो ।

प्रिमियर समारोहमा अभिनेताद्वय प्रदीप खड्का र जेमी बेकन सहभागी थिए । मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाका संस्थापक शैलेश श्रेष्ठ, सह-संस्थापक लाक्पा वाङ्बु तामाङ, तमु परिवार न्यूयोर्ककी अध्यक्ष मनिता गुरुङ, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक गोविन्द राई समारोहमा सहभागी रहे ।

‘बनिरहेका नेपाली फिल्मभन्दा भिन्न र उत्कृष्ट छ । भीएफएक्स, अभिनय र निर्देशनमा गजबको छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘साइन्स फिक्सन कथा राम्रो लाग्यो । डेब्यू भएर पनि कविता नेपालीको अभिनय अनुभवीजस्तै छ ।’

‘समग्रमा फिल्मलाई फरक बनाउने प्रयास भएको छ’ शैलेशले भने । सो अवसरमा नेपाली अमेरिकी दर्शकसहित गैर-नेपाली दर्शक पनि सहभागी थिए । हलिउडका केही चर्चित फिल्मको प्रिमियर हुने उक्त थलोमा ‘एक्लो’ ले अवसर पाएको थियो ।

प्रदीप शाही निर्देशित फिल्म १ जनवरी, २०२६ (१७ पुस, २०८२) देखि नेपालमा रिलिज तयारीमा छ ।

एक्लो प्रदीप खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक
प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी

फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी
प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक
‘एक्लो’ १७ पुसमा आउने, प्रवर्धन गीतमा कविताको डान्स

‘एक्लो’ १७ पुसमा आउने, प्रवर्धन गीतमा कविताको डान्स
अन्तरिक्षमा उड्नुअघिको फिल्म ‘एक्लो’ को दृश्य पनौतीमा खिचियो (तस्वीर)

अन्तरिक्षमा उड्नुअघिको फिल्म ‘एक्लो’ को दृश्य पनौतीमा खिचियो (तस्वीर)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित