संसदीय दलको नेतामा मेरो दाबी छ : भीष्मराज आङ्देम्बे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १२:०५

  • नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदीय दलको नेतामा आफ्नो दाबी रहने बताएका छन्।
  • पिताको निधनपछि फिदिममा रहेका आङ्देम्बेले बुधबार काठमाडौं गएर राजनीतिक सक्रियता बढाउने बताएका छन्।
  • आङ्देम्बेले भने, 'योपल्ट संसदीय दलको नेताको रूपमा मेरो दाबी स्वाभाविक हो।'

११ चैत, पाँचथर । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदीय दलको नेतामा आफ्नो दाबी रहने बताएका छन् ।

पिताको निधनपछि फिदिममा रहेका उनी बुधबार काठमाडौं गएर राजनीतिक सक्रियता बढाउने बताएका छन् । उनी कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बनेका थिए ।

‘यो परिस्थितिमा संसदीय नेतृत्व गरेर जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि म तयार छु,’ आङ्देम्बेले भने, ‘योपल्ट संसदीय दलको नेताको रूपमा मेरो दाबी स्वाभाविक हो ।’

आङ्देम्बे २०७० मा निर्वाचित भएपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण संसदीय समितिको सभापति समेत भएका थिए ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

