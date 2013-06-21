राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठले गरे पदभार ग्रहण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते २३:३०

  • आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।
  • श्रेष्ठले ११ चैतमा पदभार ग्रहण गरेका छन् र सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले कार्यालयमा स्वागत गरेका थिए।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अध्यक्ष मनोनीत गर्ने अधिकार प्रयोग गरी श्रेष्ठलाई आगामी ५ वर्षका लागि मनोनीत गरेकी थिइन्।

११ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका आदर्शकुमार श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले बुधबार कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । उनलाई कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले कार्यालयमा स्वागत गरे ।

प्रधानमन्त्री एवं कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले उनलाई मनोनीत गरेकी थिइन् ।

कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्ष मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेकी थिइन् ।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए । आफ्ना प्रमुख स्वकीयलाई नै कोषमा मनोनीत गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको आलोचना समेत भएको थियो ।

उनी आगामी ५ वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनीत भएका हुन् ।

आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

