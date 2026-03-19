+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दोहोरो सुविधा लिने प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि अध्यादेशबाट पदमुक्त

अध्यादेश अनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ६:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन्।
  • श्रेष्ठले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने कोषको अध्यक्ष पदमा डेढ महिनामै पदमुक्त हुनेछन् र समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकारको पनि पदबाट हटाइनेछ।
  • श्रेष्ठले दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठेपछि शनिबार जारी अध्यादेशले श्रेष्ठ र परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गरेको छ।

२० चैत, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछि पदबाट अवकाश लिने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।

नियुक्त भएको करिa डेढ महिनामा नै श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका हुन् । पदमुक्त हुने संस्थाका पदाधिकारीहरुको अनुसूची १० मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको पनि नाम छ ।

अनुसूचीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ बमोजिमका सञ्‍चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू ।’

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षक हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले कोषको अध्यक्ष मनोनयन गर्छन् । र, अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधनमार्फत खारेज गरेको हो । कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउथे ।

वन्यजन्त र प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रका काम गरेका व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गर्नुपर्ने अभ्यास भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले त्यससम्बन्धी कुनै अनुभव नभएका आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेकी थिइन् ।

दुईतिरबाट सुविधा

नयाँ सरकार गठन भएको चार दिनपछि अर्थात १७ चैत, २०८३ मा समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकार बने । परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालेले उनलाई दोहोरो सुविधा हुनेगरी कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

परिषद्को सहायक निर्देशक सरहको मासिक ४३ हजार ६८९ हजार रुपैयाँ नियमित तलब पाउनेगरी उनी नियुक्त भएका थिए । तर, समाजकल्याण परिषद्सँग जोडिएका मुद्दामामिला, बहसपैरवीमा भने उनी संलग्न हुदैनथे ।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव भएकै बेला सरोजकुमार शर्मा समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला शर्माको नियुक्तिका लागि स्वकीय सचिव श्रेष्ठले जोडबल गरेको आरोप लागेको थियो ।

दुवैतिरको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले गतसाता यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत नै महिला बालबालिकामन्त्री सीता बादीमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गरेका थिए ।

‘एकातिर मन्त्रीसरहको नियुक्ति, अर्कोतिर अधिकृत सरह ठाडो नियुक्ति, तलब मात्रै, त्यो पनि दोहोरो’, उनले मन्त्री सीता बादीमाथि प्रश्न उठाउदै भनेका थिए, ‘राज्यकोष दोहान गर्ने यो हदसम्मको भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने ? मन्त्रीज्यू, तपाईं मातहत निकायमा भएको यो घृषित कार्य विरुद्ध के सोच्नुभएको छ ?’

राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु भ्रष्टाचार मानिन्छ । दोहोरो नियुक्ति लिएका कैयौ व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनलाई कानूनी सल्लाहकारको दोहोरो नियुक्ति दिने समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन् ।

आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित