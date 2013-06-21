बालेन र नयाँ सरकारलाई अमेरिकाको बधाई

१३ चैत, काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) र नयाँ सरकारलाई बधाई दिएको छ । शुक्रबार दिउँसो फेसबुकमार्फत दूतावासले नयाँ सरकारलाई बधाई दिएको हो ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नयाँ सरकारलाई हार्दिक बधाई,’ दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ, ‘अमेरिका आपसी समृद्धि तथा क्षेत्रीय स्थिरतालाई अघि बढाउन नेपालसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको छ ।’
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4