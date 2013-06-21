संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पौडेलले गरे पदभार ग्रहण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्क राज पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन्।
- मन्त्री पौडेलले कर्मचारीलाई जागिर मात्र गर्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका छन्।
- उनीले आफूले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको अनुभव सुनाएका छन्।
१३ चैत, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्क राज पौडेल (गनेश)ले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
शुक्रबार अबेर मन्त्रालय पुगेका उनले पदभार ग्रहण गर्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सो क्रममा उनले कर्मचारीलाई जागिर मात्र गर्ने भन्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह गरे । उनले आफूले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको अनुभव समेत सुनाए ।
