दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तारबारे छलफल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते २३:०१

१४ चैत, काठमाडौं । दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तारबारे छलफल भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतको टोलीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने निष्कर्षसहितको छलफल भएको हो ।

अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी १ सय बेडबाट ३ सय बेडमा विस्तार गरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट २ अर्ब ५८ करोड सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट  बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र नेत्र विज्ञानमा २० सिट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

स्वीकृत भएको ४३ करोड बजेट सिनेट बैठक बस्न नसक्दा रोकिएकोमा, शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी यथाशीघ्र बैठक आयोजना गरेर उक्त बजेटलाई परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
सुकुम्वासी, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन यस्ता छन् सरकारको कार्ययोजना

१० वर्षभन्दा बढी निष्कृय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याइने

दलित समुदायसँग सरकारले औपचारिक माफी माग्ने

निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा लुटपाट र आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही हुने

बालेनले चुनावी भाषणमा समेटेका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनबारे अध्ययन गरिने

लगानी बोर्डमा दर्ता भएका र गौरवका सबै आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याइने

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

