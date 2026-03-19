सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १२:३१

  • वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अदालतको अनुमति नलिई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाए।
  • जरुरी पक्राउ पुर्जी सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरेर सरकारले प्रमाण नष्ट गर्ने जटिल अवस्थामा मात्र हुने प्रक्रिया उल्लंघन गरेको त्रिपाठीले बताए ।
  • उनले लोकतन्त्रमा राज्यले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्न नहुने र २३ भदौको घटनालाई मात्र दोषी ठहर गर्ने सरकारको नियत गलत भएको दाबी गरे।

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतको अनुमति नलिई सरकारले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने उनले जिकिर समेत गरे ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर वदनियतपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप समेत लगाए ।

उनले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने काम प्रमाण नै नष्ट गर्ने जस्ता जटिल अवस्थामा मात्रै हुने भए पनि सरकारले त्यसलाई सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरेर गल्ती गरेको बताए ।

उनले भने, ‘कानुनमा के छ भने अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न मिल्दैन । पक्राउको अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ । रुल त्यो हो । जरुरी पक्राउ पुर्जीको जुन सन्दर्भछ । यो भनेको एक्सेप्सन हो । यो अपवादमा हो । अब मान्छेले प्रमाण नै मेट्ने भयो । भागेर जाने भयो । अर्को ड्यामेज गर्ने अवस्था भयो । यस्तो अवस्थाका लागि परिकल्पना गरिएको कुरालाई नर्मल सिच्युएसनमा प्रयोग गरियो । अदालतमा उहाँहरूको ट्रस्ट भएन । अदालतका अनुमति लिन सकिन्थ्यो । यो केशका विस्तृत अनुसन्धानका लागि पनि यो आवश्यक थियो । तर यसमा सुरुमा नै अदालतलाई अविश्वास गरेको देखियो । र अदालतको प्रक्रियालाई बाइपास गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ ल हो । त्यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रतिवन्धित गर्छ । कानुनको प्रयोग नगरी यदि गिरफ्तारी गरिन्छ भने त्यो स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी हो । लोकतन्त्रमा राज्यले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले गिरफ्तारी गर्न सक्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले २३ भदौको घटनालाई मात्रै दोषी करार गर्ने गलत नियत राखेको दाबी समेत गरे ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी केपी शर्मा ओली रमेश लेखक
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

